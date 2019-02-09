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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей

Текст: Марина Ледяева

На архипелаге Новая Земля с 9 февраля введен режим ЧС в связи с массовым нашествием белых медведей в населенные пункты. Такое решение приняла комиссия муниципального образования по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Хищники массово потянулись к новоземельским поселкам еще в декабре, и с тех пор их число только росло. В районе поселка Белушья Губа замечено более 50 белых медведей, которые периодически наведываются на его территорию.

Фото: iStock
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- Отмечаются случаи агрессивного поведения животных, они нападают на людей, проникают в жилые и служебные помещения. На территории поселка постоянно находятся от шести до десяти белых медведей. От местных жителей, школ и детских садов поступают многочисленные заявления. Люди напуганы, боятся выходить из дома, отпускать на учебу детей, - отмечает заместитель главы администрации МО ГО "Новая Земля" Александр Минаев.

В поселке приняли все меры предосторожности: установили ограждения в детских садах, организовали патрулирование территории, доставку детей, а также военнослужащих и работников местных организаций к местам учебы и службы. Но угроза остается. Как отмечают в местной администрации, хищники перестали реагировать на свето-шумовые сигналы, они не боятся даже патрульных автомобилей и собак.

- Я живу на Новой Земле с 1983 года, никогда раньше такого не было, - говорит глава МО Жиганша Мусин. - В гарнизоне одновременно находятся по пять медведей, они буквально гоняются за людьми и даже заходят в подъезды жилых домов.

Отстреливать этих хищников запрещено, поскольку они занесены в Красную книгу. По решению регионального управления Росприроднадзора и правительства области на архипелаг будет направлена оперативная группа для оценки обстановки и поиска решений. Специалисты надеются, что медведей получится отогнать от населенных пунктов без применения оружия. Если же это не удастся, единственным выходом из ситуации останется отстрел хищников.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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