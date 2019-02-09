На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей

На архипелаге Новая Земля с 9 февраля введен режим ЧС в связи с массовым нашествием белых медведей в населенные пункты. Такое решение приняла комиссия муниципального образования по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Хищники массово потянулись к новоземельским поселкам еще в декабре, и с тех пор их число только росло. В районе поселка Белушья Губа замечено более 50 белых медведей, которые периодически наведываются на его территорию.

- Отмечаются случаи агрессивного поведения животных, они нападают на людей, проникают в жилые и служебные помещения. На территории поселка постоянно находятся от шести до десяти белых медведей. От местных жителей, школ и детских садов поступают многочисленные заявления. Люди напуганы, боятся выходить из дома, отпускать на учебу детей, - отмечает заместитель главы администрации МО ГО "Новая Земля" Александр Минаев.

В поселке приняли все меры предосторожности: установили ограждения в детских садах, организовали патрулирование территории, доставку детей, а также военнослужащих и работников местных организаций к местам учебы и службы. Но угроза остается. Как отмечают в местной администрации, хищники перестали реагировать на свето-шумовые сигналы, они не боятся даже патрульных автомобилей и собак.

- Я живу на Новой Земле с 1983 года, никогда раньше такого не было, - говорит глава МО Жиганша Мусин. - В гарнизоне одновременно находятся по пять медведей, они буквально гоняются за людьми и даже заходят в подъезды жилых домов.

Отстреливать этих хищников запрещено, поскольку они занесены в Красную книгу. По решению регионального управления Росприроднадзора и правительства области на архипелаг будет направлена оперативная группа для оценки обстановки и поиска решений. Специалисты надеются, что медведей получится отогнать от населенных пунктов без применения оружия. Если же это не удастся, единственным выходом из ситуации останется отстрел хищников.