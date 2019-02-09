В Новгородской области машина с мужчиной и ребенком утонула в реке

В Новгородской области машина, в которой находились четырехлетняя девочка и ее отец, провалилась под лед. Инцидент произошел сегодня, 9 февраля, в городе Старая Русса, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По предварительным данным, автомобиль "Нива" выехал на лед реки Полисть. В какой-то момент машина попала в полынью и ушла под воду. Водитель и его дочь утонули.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и следственно-оперативная группа. Следователям предстоит выяснить обстоятельства ЧП. Спасатели обнаружили тело ребенка, тело отца пока не найдено.