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09.02.2019 16:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге открыли памятную доску Даниилу Гранину

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
В Петербурге открыли памятную доску на доме, где жил писатель Даниил Гранин. У здания на Малой Посадской улице, известного как Жилой дом Литфонда, или Писательский дом, в субботу днем собрались около сотни человек.
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

Открывая церемонию, президент Российского книжного союза Сергей Степашин напомнил, что Гранин жил в этом доме с 1955 года и написал здесь многие известные свои произведения - от "Зубра" до "Моего лейтенанта", и здесь работал над книгой воспоминаний "Последняя тетрадь", которая вышла уже после смерти автора.
Вышла книга Альберта Лиханова о писателе Данииле Гранине

- Прошло совсем ничего, и кажется, что Даниил Александрович сейчас выйдет из этого дома, посмотрит лукаво, улыбнется, - отметил он и обратился к Гранину: "Мы ваши читатели, мы ваши почитатели, мы будем вас читать и любить. Спасибо вам".

Степашин также добавил, что с сегодняшнего дня по всей стране стартует марафон памяти Даниила Гранина, в рамках которого будет собраны книги для библиотек сельских школ.
В свою очередь врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил всех организаторов мероприятия - "всех, кто способствовал открытию этой памятной доски".

- Он учил нас самому главному - смелости и справедливости, - сказал Александр Беглов. - Даниил Александрович защищал наш город в годы Великой Отечественной войны. Он очень любил наш город, и город любил его.

- Мы чтим Даниила Александровича не только как литератора, хотя в нашей стране восемь раз переиздавались собрания его сочинений, 12 фильмов снято по его произведениям. Мы чтим его как гражданина нашей страны, - отметил в свою очередь руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский. - Тихий голос Даниила Александровича иногда звучал громко. Мы помним его выступление в берлинском Бундестаге, и в его лице немецкие парламентарии стоя приветствовали всех жителей блокадного Ленинграда.

Среди гостей церемонии были также председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, соредактор журнала "Звезда" писатель Яков Гордин, другие известные литераторы и деятели культуры Петербурга.  Актер Олег Басилашвили вспомнил, сколь о многом он говорил с Граниным на его даче.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Я испытывал чрезвычайно интересные чувства - жизнь становилась легче, светлее и прозрачнее. Жизненные мелочи и даже крупные неприятности уходили на второй план, - рассказал он. - От наших встреч у меня осталось чувство чрезвычайной свободы. И большое спасибо Даниилу Александровичу, что он говорил с нами спокойным, неписательским языком, простыми и ясными словами.

Право снять покрывало с памятной доски было предоставлено дочери писателя Марине Чернышевой-Граниной. Доска выполнена их двух видов гранита - серого и розового, и представляет собой книгу с бронзовым барельефом писатели и его автографом, автор работы - петербургский скульптор Евгений Бурков.

Напомним, 1 января 2019 года Даниилу Александровичу Гранину исполнилось бы 100 лет. В декабре 2017 года вышел Указ Президента России "Об увековечивании памяти Д.А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения".

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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