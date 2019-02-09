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09.02.2019 14:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге стартовал полуфинал конкурса "Лидеры России"

Текст: Ольга Штраус
Конкурс "Лидеры России" проходит уже второй раз, и популярность его заметно выросла. Так, по Северо-Западному федеральном округу было подано 28743 заявки, что на четыре тысячи больше, чем в прошлом году. До полуфинала дошли 433 человека, однако по итогам контрольного тестирования (новация нынешнего конкурса) к участию в полуфинале было допущено 370 человек.

- Контрольное тестирование - это подтверждение личных способностей и лидерских качеств, - отметил руководитель конкурса Алексей Комиссаров. - Не секрет, что на предварительных дистанционных этапах некоторые участники прибегают к помощи "коллективного разума".

Фото: Михаил Солунин/ТАСС
В ПФО подвели итоги полуфинала конкурса "Лидеры России"

В полуфинале СЗФО представлены все регионы округа, однако больше всего участников, из Санкт-Петербурга - 263 человека. Примечательно, что в этом году в конкурсе "Лидеры России" участвуют и иностранцы. В полуфинал СЗФО, например, вышел и гражданин Украины. Дмитрий Ткачев живет в Мариуполе, однако в случае победы планирует перебраться в Россию. В его планах - заняться инжиниронговыми проектами, связанными с глубокой мусоропереработкой.

Около 40 процентов конкурсантов участвуют в этих состязаниях уже второй раз. Такая настойчивость, считают организаторы, весьма похвальна: ведь конкурс не только социальный лифт для наиболее талантливых управленцев, он еще дает возможность найти единомышленников, сформировать команду для реализации своих проектов.

- Итоги прошлого конкурса "Лидеры России" уже показали его огромную значимость, - сказал на открытии полуфинала полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан. - Десять человек из числа победителей того полуфинала получили новые кадровые назначения, в том числе - в структурах государственной власти.

А врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, приветствуя участников полуфинала, подчеркнул, что из ста петербуржцев - участников прошлогоднего состязания "Лидеры России" серьезно продвинуться по карьерной лестнице смогли 70 человек. Но это не значит, что оставшиеся 30 должны чувствовать себя проигравшими. Полученные в процессе конкурса наработки они могут и должны использовать на своем рабочем месте, по месту жительства. Закон о местном самоуправлении предоставляет такую возможность всем неравнодушным людям.

Новый министр транспорта Российской федерации, наставник конкурса Евгений Дитрих отметил, что возглавляемое им ведомство с нетерпением ждет новые кадры лидеров, оно остро в них нуждается.

В ДФО и СКФО подвели итоги конкурса "Лидеры России"

Примечательно, что в этом году в условия соревнований были внесены некоторые корректировки. Так деловые игры, в которых оцениваются лидерские качества участников, основываются не на смоделированных ситуациях, а на вполне реальных проблемах. Сюжеты заданий касаются бизнеса, ситуаций, возникающих на уровнях государственного управления, социальных проблем. Предложенные конкурсантами решения планируется использовать в дальнейшем для "расшивки" узких мест.

Еще одна новация нынешнего конкурса - задание "Сердце лидера". Это - конкурс социально значимых проектов, которые не только придуманы участниками, но уже внедряются ими в жизнь. Так преподаватель Олег Федоров организовал "Встречу поколений" - обучающие курсы, где старшеклассники его школы учат пенсионеров работать в виртуальных "личных кабинетах", пользоваться современными гаджетами для решения насущных проблем. А программист Дарья Ведмедюк организовала проект "Нужные вещи" - сбор необходимых товаров для нуждающихся.

Полуфинальный этап конкурса продлится два дня. 11 февраля будут оглашены имена победителей, прошедших в финал. Он состоится 13-17 марта в Сочи.

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