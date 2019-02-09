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09.02.2019 12:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мужчина с падчерицей погибли при пожаре в Волгоградской области

Текст: Тимур Алиев (Волгоград)

ЧП произошло в селе Саломатино Камышинского района. В областном управлении МЧС рассказали "РГ", что около двух часов ночи к ним поступила информация о пожаре.

В Калуге названа причина возгорания машины, в которой погиб ребенок

Приехавшие спасатели увидели горевший деревянный частный дом. Когда огонь удалось потушить, под завалами обнаружили тела двух человек. Как выяснилось, это был 32-летний хозяин дома и девятилетняя падчерица. Матери девочки во время возгорания дома не было.

Предполагаемая причина пожара - замыкание электропроводки. Детальную причину установят работающие на месте происшествия следователи и эксперты.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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