Мужчина с падчерицей погибли при пожаре в Волгоградской области

ЧП произошло в селе Саломатино Камышинского района. В областном управлении МЧС рассказали "РГ", что около двух часов ночи к ним поступила информация о пожаре.

Приехавшие спасатели увидели горевший деревянный частный дом. Когда огонь удалось потушить, под завалами обнаружили тела двух человек. Как выяснилось, это был 32-летний хозяин дома и девятилетняя падчерица. Матери девочки во время возгорания дома не было.

Предполагаемая причина пожара - замыкание электропроводки. Детальную причину установят работающие на месте происшествия следователи и эксперты.