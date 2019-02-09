Российские биатлонистки стали 10-ми в эстафете на этапе Кубка мира

Российские биатлонистки заняли 10-е место в эстафете 4х6 километров на этапе Кубка мира, который проходит в Канаде. Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева и Ульяна Кайшева отстали от лидера на четыре минуты 39 секунд.

Победу одержала сборная Германии, на втором месте - Норвегия. Замкнули тройку лидеров французские биатлонистки.

Ранее в мужской эстафете 4х7,5 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону российская команда заняла третье место. Победителями стали норвежцы, вторыми - французы.