Российские биатлонисты выиграли "бронзу" в эстафете на этапе КМ

В канадском Кэнморе состоялась мужская эстафета 4х7,5 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону. Российская команда заняла третье место.

В составе нашей четверки первым на трассу вышел Евгений Гараничев и чисто отстрелялся на первом рубеже, выйдя в лидеры на двухкилометровой отметке. Однако на второй стрельбе ему пришлось использовать три дополнительных патрона, и в итоге он передал эстафету Эдуарду Латыпову с отставанием 28 секунд от захвативших лидерство французов.

Эдуард обе стрельбы исполнил идеально, но разрыв между соперниками увеличивался. И хотя при очередной передаче эстафеты наша команда шла третьей, отставание от лидера составляло уже 1:16 секунд. На первое место, к слову, к этому моменту вышли норвежцы.

А третьим от России побежал Александр Логинов, но его выступление, увы, оказалось неидеальным - на каждом рубеже ему пришлось использовать по два доппатрона. Тем не менее, наши оставались третьими, и задача замыкавшего эстафету Александра Поварницына заключалась в том, чтобы, по крайней мере, не упустить медаль. С "лежкой" он справился блестяще, а на "стойке" ему потребовалось семь выстрелов, но все же он убежал с огневого рубежа третьим и в итоге сохранил для России "бронзу".

Победителями стали норвежцы Ларс-Хельге Биркеланд, Ветле Шоста Кристиансен, Эрленд Бьонтегорд и Йоханнес Бе. Их итоговое время составило 1:16:36,6 секунды, на четверых они истратили в общей сложности семь дополнительных патронов.

Второе место с отставанием 1:10,4 секунды заняли французы Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен, Симон Фуркад и Кентен Фийон Майе. Им понадобилось восемь доппатронов.

Программа седьмого этапа Кубка мира продолжится сегодня ночью женской эстафетой 4х6, где Россию представят Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева и Ульяна Кайшева. Гонка стартует в 0:45 по московскому времени.