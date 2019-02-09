Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году

Российские космонавты могут начать осваивать Луну в 2031 году. Именно на это время запланирована первая российская пилотируемая экспедиция на естественный спутник Земли.

В документе ЦНИИмаша, являющегося головным научным институтом "Роскосмоса", отмечается, что миссия должна выполнить "операции деятельности космонавтов на Луне" и работы "по задачам РАН", сообщает РИА Новости.

Впоследствии такие лунные миссии станут ежегодными. Уже известны обозначения первых экспедиций. Они будут проводится под кодами М1, М2, М4 и М5. А для вывода на орбиту пилотируемого корабля и лунного взлетно-посадочного комплекса с прочим оборудованием будут использоваться двойные запуски сверхтяжелых ракет.

Предполагается, что во время второй пилотируемой миссии, которая состоится в 2031 году, на Луну отправится луномобиль. Он описывается как тяжелый луноход, позволяющий космонавтам передвигаться по лунной поверхности. Одной из задач этой экспедиции станет как раз "апробированием средств передвижения". Последующие экспедиции 2033-2035 годов будут работать над дальними поездками на луномобиле, тестированием робототехнических комплексов и строительством лунной базы.

Однако перед высадкой российских космонавтов на Луну планируется провести два испытательных старта, благодаря которым можно будет протестировать взлетно-посадочный комплекс и облететь спутник Земли на пилотируемом корабле. Эта программа намечена на 2018 и 2019 годы.