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09.02.2019 05:00
Рубрика: Экономика

Российские лесники вскоре снова смогут зарабатывать на рубке деревьев

Текст: Олег Корякин (Казань)
Сейчас от запрета на рубку, прописанного в Лесном кодексе РФ, страдают лесные хозяйства всех регионов страны. Если спелое дерево во время не срубить, его потом не продашь. К тому же перестойные насаждения начинаю гнить, и засоряют лес. Татарстан наряду с другими субъектами РФ выступил с инициативой об отмене запрета. Рослесхоз поддержал ее. Иван Валентик прокомментировал для "РГ" необходимость изменений в Лесном кодексе.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

- Цифры говорят сами за себя: только 20 процентов лесных территорий в России находятся в пользовании у бизнеса, предоставлены в аренду. Остальные 80 процентов - бремя государства, оно несет затраты на охрану, защиту и воспроизводство. И при этом по законодательству запрещено вести там хозяйственную деятельность, зарабатывать.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Арендаторы лесных участков в Приморье будут восстанавливать лес

В качестве примера можно привести Финляндию. Казалось бы, не самый большой лесной регион в сравнении с площадью лесов России. Всего 23 миллиона гектаров, где заготавливается около 60 миллионов кубометров древесины. И при этом северная часть территории, леса которые не находятся в частной собственности (а там разрешена частная собственность на леса) сегодня используются государственным предприятием. Его прибыль ежегодно составляет более 20 миллионов евро. Причем по решению правительства Финляндии не менее 20 процентов доходов возвращается в лесное хозяйство. Они идут на улучшение материально-технической базы, на социальные программы. И мы понимаем, что должны это сделать и у нас.

Бюджетная нагрузка, чтобы обеспечить нормативы для достойного ведения бизнеса на всей территории, будет слишком велика. Нам нужны источники внутри отрасли. Если территория бизнесу не предоставлена в результате торгов, то на ней может работать лесхоз. Это первое правило. Оно снимет конфликт интересов, чтобы никто не мог обвинить государство, в том, что оно оставляет себе лучшие куски и не отдает их бизнесу. Во-вторых, древесина, которая там заготовлена, должна продаваться через биржу. Это обеспечит прозрачность ценообразования. И это будут "окрашенные" деньги, которые вернутся в лесхозы и позволят нарастить материально-техническую базу.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды Рослесхоз
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