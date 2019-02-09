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09.02.2019 18:43
Рубрика: Спорт

Саночник Павличенко стал четырехкратным чемпионом Европы

Текст: Данила Жиляев

Российский саночник Семен Павличенко стал четырехкратным чемпионом Европы в личных соревнованиях. Он завоевал "золото" на турнире, который проходит в немецком Оберхофе в рамках этапа Кубка мира.

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Павличенко преодолел трассу за 1:23,203 секунды. "Серебро" выиграл еще один россиянин Роман Репилов - он отстал от Семена на 0,044 секунды. Третий результат показал латвиец Кристерс Апарйодс, его отставание составило 0,181 секунды.

"Как же это круто, ребята - большие молодцы. Но я ничего другого от них и не ожидала, сами видите, что они творят! Чемпионат мира, теперь чемпионат Европы… Крутые у меня ребята! Тем более что они снова добились успеха на немецкой трассе. У меня нет слов, я очень рада их успеху", - прокомментировала выступление наших спортсменов президент Федерации санного спорта Наталия Гарт, чьи слова приводит "Р-Спорт".

Для Павличенко это "золото" европейского первенства стало четвертым в личных соревнованиях, кроме того, он является чемпионом Европы в смешанной эстафете. Также Семен - двукратный чемпион мира в личной гонке и командной эстафете.

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