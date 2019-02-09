Сараево и Восточное Сараево заговорили по-русски

В Сараево прилетела Олимпийская команда России, которой предстоит принять участие в XIV Европейском юношеском Олимпийском зимнем фестивале. Первые тренировки пройдут сегодня на спортивных объектах Боснии и Герцеговины, многие из которых сохранились со времен XIV зимних Олимпийских игр 1984 года.

Местные жители не скрывают своих симпатий к представителям Российской Федерации, обещают болеть за них. При этом и наши олимпийцы открыто заявляют, что прибыли сюда исключительно за золотом.

Своими первыми впечатлениями россияне поделились с представителями Службы информации Олимпийского комитета России (ОКР). "Если честно, очень волнуемся, - призналась 17-летняя "стреляющая лыжница" из Мурманской области Александра Никульшина. - Тревожит, что практически ничего не знаем о соперниках. Пока успели только немного познакомиться с городом. В субботу поедем на стадион, и там во время тренировки, возможно, увидим кого-то из конкурентов. От прогнозов на индивидуальные гонки все же воздержусь. А вот по поводу смешанной эстафеты есть уверенность, что будем бороться за первое место".

Еще более решительно настроен шорт-трекист Даниил Николаев. "Буду участвовать во всех трех индивидуальных дисциплинах, а также в микст-эстафете, - заявил 15-летний спортсмен из Ярославской области. - Везде рассчитываю на медали, иначе зачем было сюда ехать?!".

Много дел и у керлингистов, которые, по словам наставника команды Анны Трухиной, приехали в Сараево только за победой. "По своей натуре я максималистка и у команды такие же амбиции, - подчеркнула она. - Настрой у всех очень серьезный. Уже рано утром в понедельник (в 8:30 по местному времени) матч против соперников из Чехии".

Известно также, что 10 февраля на открытии ЕЮОФ-2019 знамя ОКР доверено нести капитану российской хоккейной сборной Марату Хуснутдинову, который от имени всей команды уже пообещал достойно выступить в Сараево и поблагодарил ОКР за поддержку при подготовке к соревнованиям.

Местные болельщики

Свое позитивное отношение к России и нашим спортсменам открыто выражают многие жители Боснии и Герцеговины, в частности, легендарная семья Майдовых, проживающая в Восточном Сараево. В беседе с корреспондентом "Российской газеты" 22-летний чемпион мира по дзюдо Неманья Майдов и его отец, наставник, лучший тренер Европы по дзюдо 2017 года Любиша Майдов не скрывали, что их симпатии будут на стороне команды из РФ.

"Русский народ ощущается сербами как исключительно братский народ, - говорит Любиша Майдов. - У нас схожая система мировоззрения, ценностей. Россия сейчас находится в авангарде борьбы со вселенским злом, защищая традиционные человеческие ценности, к которым я, прежде всего, отношу институт семьи. В этом я вижу личную заслугу Владимира Путина".

Чемпион мира по дзюдо Неманья Майдов пригласил россиян посетить клуб "Рандори" в Восточном Сараево, а Любиша Майдов поделился некоторыми секретами подготовки спортсменов: "Мы тренируемся и ориентируемся исключительно на победу. Но мы помним и то, что побеждают только сильные духом. В этой связи, помимо физических тренировок, мы уделяем огромное значение нравственному и духовному воспитанию, посещению монастырей, общению с просвещенными людьми и священнослужителями".

Между тем

XIV Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль пройдет в Сараево и Восточном Сараево с 9 по 16 февраля 2019 года. Здесь выступят 1500 молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет из 50 стран. Они разыграют 32 комплекта медалей в 8 видах спорта - горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, хоккее, шорт-треке, сноуборде и керлинге.

Города, принимающие фестиваль, располагаются в межгорной котловине на берегах реки Миляцки на территории Боснии и Герцеговины. С южной стороны к Сараево, где в 1984 году проходили зимние Олимпийские игры, непосредственно примыкает его бывшая часть - ныне город Восточное Сараево, расположенный на территории Республики Сербской.

Девизом ЕЮОФ-2019 в Сараево стала фраза "Два города - одна мечта". Проведение столь крупного спортивного мероприятия станет для всех жителей Боснии и Герцеговины отличной возможностью для примирения и согласия.

"Для нас Олимпийский фестиваль - это нечто большее, чем просто соревнование, - подчеркнул директор оргкомитета "Сараево-2019" Сенахид Годиньяк. - Мы строим наше будущее, ведь отношения людей в Сараево и Восточном Сараево в 90-е годы прошлого века были полностью разрушены. Успешное проведение фестиваля позволит не только претендовать на другие проекты в области спорта, но и сблизит наши народы".

Символично, что именно XIV зимние Олимпийские игры проходили в Сараево (Югославия) с 8 по 19 февраля 1984 года. В Играх принимали участие 1272 спортсмена (274 женщины и 998 мужчин) из 49 стран. Это был рекорд для зимних игр. Их официальным символом являлся волчонок Вучко. Представители СССР (99 участников, из которых 25 женщин) завоевали тогда 6 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей, заняв второе командное место на Олимпиаде.

Напомним, что в результате острого межэтнического конфликта в 1992-1995 годах на территории Боснии и Герцеговины погибли более 100 тысяч человек, а число беженцев превысило 2,2 миллиона, что поставило его в один ряд с самыми масштабными гуманитарными катастрофами в Европе со времен Второй мировой войны.

В соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями 1995 года Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум.