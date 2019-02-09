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09.02.2019 07:55
Рубрика: В мире

Сараево и Восточное Сараево заговорили по-русски

Текст: Александр Борисов (Сараево)
В Сараево прилетела Олимпийская команда России, которой предстоит принять участие в XIV Европейском юношеском Олимпийском зимнем фестивале. Первые тренировки пройдут сегодня на спортивных объектах Боснии и Герцеговины, многие из которых сохранились со времен XIV зимних Олимпийских игр 1984 года.
Фото: Служба информации Олимпийского комитета России Фото: Служба информации Олимпийского комитета России
Фото: Служба информации Олимпийского комитета России

Местные жители не скрывают своих симпатий к представителям Российской Федерации, обещают болеть за них. При этом и наши олимпийцы открыто заявляют, что прибыли сюда исключительно за золотом.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Олимпийский огонь - символ мира - вновь будет освещать Сараево

Своими первыми впечатлениями россияне поделились с представителями Службы информации Олимпийского комитета России (ОКР). "Если честно, очень волнуемся, - призналась 17-летняя "стреляющая лыжница" из Мурманской области Александра Никульшина. - Тревожит, что практически ничего не знаем о соперниках. Пока успели только немного познакомиться с городом. В субботу поедем на стадион, и там во время тренировки, возможно, увидим кого-то из конкурентов. От прогнозов на индивидуальные гонки все же воздержусь. А вот по поводу смешанной эстафеты есть уверенность, что будем бороться за первое место".

Еще более решительно настроен шорт-трекист Даниил Николаев. "Буду участвовать во всех трех индивидуальных дисциплинах, а также в микст-эстафете, - заявил 15-летний спортсмен из Ярославской области. - Везде рассчитываю на медали, иначе зачем было сюда ехать?!".

Много дел и у керлингистов, которые, по словам наставника команды Анны Трухиной, приехали в Сараево только за победой. "По своей натуре я максималистка и у команды такие же амбиции, - подчеркнула она. - Настрой у всех очень серьезный. Уже рано утром в понедельник (в 8:30 по местному времени) матч против соперников из Чехии".

Известно также, что 10 февраля на открытии ЕЮОФ-2019 знамя ОКР доверено нести капитану российской хоккейной сборной Марату Хуснутдинову, который от имени всей команды уже пообещал достойно выступить в Сараево и поблагодарил ОКР за поддержку при подготовке к соревнованиям.

Местные болельщики

Свое позитивное отношение к России и нашим спортсменам открыто выражают многие жители Боснии и Герцеговины, в частности, легендарная семья Майдовых, проживающая в Восточном Сараево. В беседе с корреспондентом "Российской газеты" 22-летний чемпион мира по дзюдо Неманья Майдов и его отец, наставник, лучший тренер Европы по дзюдо 2017 года Любиша Майдов не скрывали, что их симпатии будут на стороне команды из РФ.

Фото: Пресс-служба ЕЮОФ-2019
Право выступить на юношеском фестивале в Сараево оспаривали 600 лыжников

"Русский народ ощущается сербами как исключительно братский народ, - говорит Любиша Майдов. - У нас схожая система мировоззрения, ценностей. Россия сейчас находится в авангарде борьбы со вселенским злом, защищая традиционные человеческие ценности, к которым я, прежде всего, отношу институт семьи. В этом я вижу личную заслугу Владимира Путина".

Чемпион мира по дзюдо Неманья Майдов пригласил россиян посетить клуб "Рандори" в Восточном Сараево, а Любиша Майдов поделился некоторыми секретами подготовки спортсменов: "Мы тренируемся и ориентируемся исключительно на победу. Но мы помним и то, что побеждают только сильные духом. В этой связи, помимо физических тренировок, мы уделяем огромное значение нравственному и духовному воспитанию, посещению монастырей, общению с просвещенными людьми и священнослужителями".

Между тем

XIV Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль пройдет в Сараево и Восточном Сараево с 9 по 16 февраля 2019 года. Здесь выступят 1500 молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет из 50 стран. Они разыграют 32 комплекта медалей в 8 видах спорта - горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, хоккее, шорт-треке, сноуборде и керлинге.

Города, принимающие фестиваль, располагаются в межгорной котловине на берегах реки Миляцки на территории Боснии и Герцеговины. С южной стороны к Сараево, где в 1984 году проходили зимние Олимпийские игры, непосредственно примыкает его бывшая часть - ныне город Восточное Сараево, расположенный на территории Республики Сербской.

Фото: iStock
Российские керлингисты едут за золотом на юношеский фестиваль в Сараево

Девизом ЕЮОФ-2019 в Сараево стала фраза "Два города - одна мечта". Проведение столь крупного спортивного мероприятия станет для всех жителей Боснии и Герцеговины отличной возможностью для примирения и согласия.

"Для нас Олимпийский фестиваль - это нечто большее, чем просто соревнование, - подчеркнул директор оргкомитета "Сараево-2019" Сенахид Годиньяк. - Мы строим наше будущее, ведь отношения людей в Сараево и Восточном Сараево в 90-е годы прошлого века были полностью разрушены. Успешное проведение фестиваля позволит не только претендовать на другие проекты в области спорта, но и сблизит наши народы".

Символично, что именно XIV зимние Олимпийские игры проходили в Сараево (Югославия) с 8 по 19 февраля 1984 года. В Играх принимали участие 1272 спортсмена (274 женщины и 998 мужчин) из 49 стран. Это был рекорд для зимних игр. Их официальным символом являлся волчонок Вучко. Представители СССР (99 участников, из которых 25 женщин) завоевали тогда 6 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей, заняв второе командное место на Олимпиаде.

Россиян торжественно проводили на Олимпийский зимний фестиваль в Сараево

Напомним, что в результате острого межэтнического конфликта в 1992-1995 годах на территории Боснии и Герцеговины погибли более 100 тысяч человек, а число беженцев превысило 2,2 миллиона, что поставило его в один ряд с самыми масштабными гуманитарными катастрофами в Европе со времен Второй мировой войны.

В соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями 1995 года Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум.

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