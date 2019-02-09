Силуанов: "Большая тройка" агентств рекомендовала инвестировать в РФ

Международное рейтинговое агентство Moody's в ночь на 9 февраля повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного уровня Ba1 до инвестиционного уровня Baa3 со стабильным прогнозом.

Таким образом, вся "большая тройка" агентств (включая S&P и Fitch) признала рейтинг РФ инвестиционным. Решение Moody's касается долгосрочноых рейтингов эмитента в иностранной и национальной валютах, а также рейтинга приоритетного необеспеченного долга. Теперь они находятся на нижней ступени инвестиционного уровня.

"Повышение рейтингов России отражает положительное влияние политики последних лет, направленной на укрепление и без того устойчивых госфинансов и внешних показателей РФ, а также на снижение уязвимости страны перед внешними потрясениями, включая новые санкции", - говорится в сообщении агентства.

"Я рад, что очевидные успехи экономической политики России были по достоинству оценены Moody’s, и теперь все три мировых рейтинговых агентства рекомендуют своим клиентам инвестировать в нашу страну, - прокомментировал решение министр финансов РФ Антон Силуанов. - Это справедливое, хотя и несколько запоздалое решение, обусловлено высоким качеством проводимой российскими властями макроэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики".

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что Moody's решило повысить рейтинг России, потому что, "видимо, даже самые фантастические аргументы у них иссякли", заявил он ТАСС. В свою очередь, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что в скором времени прогноз по рейтингам тоже могут улучшить за счет ускорения роста ВВП вкупе с наращиванием резервов правительства.

По оценкам Moody's, наиболее серьезным из грядущих потрясений для России может стать пакет новых международных санкций со стороны США, однако негативный эффект от них будет ограничен хорошим уровнем кредитоспособности. "Низкий уровень госдолга, значительные активы и резервы и последовательное уменьшение соотношения внешнего долга и валютных резервов обеспечивают существенную степень устойчивости на фоне стоящих перед страной структурных проблем", - заключают в агентстве.