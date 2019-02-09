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Рубрика: В мире

СМИ: Американский адмирал призвал "наступать" на Россию и Китай

Текст: Александр Саможнев

В чрезвычайно агрессивной манере выступил на заседании Атлантического совета командующий военно-морскими операциями флота США адмирал Джон Ричардсон, сообщает портал Business Insider.

Фото: AP Photo/Vasha Hunt
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По словам военного, пора перейти в "наступление" из России и Китай, которые напрямую бросили вызов ВМС США своими "агрессивными" полетами и судоходством. Адмирал считает, что пришло время "ударить первыми", отвечая на вопрос бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Александра Вершбоу об "усиления активности России на ключевых водных магистралях". При этом Ричардсон обвинил Москву в блокировании Азовского моря, а также в наращивании военно-морского присутствия в Восточном Средиземноморье.

Адмирал также высказался за "проявление терпения и дипломатии". Однако, в итоге, вновь сбился на угрожающий тон, утверждая, что "если правила будут нарушены, США должны проявить силу".

Это уже не первое воинственное заявление американских военных представителей. Ранее бывший главнокомандующий войсками США в Европе генерал Филип Бридлав призывал "готовиться к конфликту" с Россией.

В мире США Россия и США
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