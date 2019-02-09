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09.02.2019 20:02
Рубрика: Спорт

"Спартак" проиграл "Словану" в контрольном матче

Текст: Данила Жиляев

Московский "Спартак" потерпел первое поражение в эту зимнюю паузу. В контрольном матче на сборе в турецком "Белеке" подопечные Олега Кононова проиграли братиславскому "Словану" со счетом 1:3.

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Тем более странным оказалось это поражение, что "красно-белые" с первых минут вышли на поле фактически боевым составом - из новичков в старте оказался лишь бразилец Айртон, который по предыдущим матчам показал, что уже вполне вписался в команду. В остальном, на поле были привычные лица - Денис Глушаков, Роман Зобнин, Георгий Джикия, Луис Адриано, Зе Луиш. А место в воротах занял Александр Селихов.

Увы, уже на 10-й минуте спартаковский голкипер вынужденно покинул поле - он получил травму и уступил место Александру Максименко. Болельщикам москвичей, впрочем, вряд ли стоит волноваться. Селихов недавно восстановился после тяжелой травмы - разрыва ахилла сухожилия. Но в этот раз повреждение носило иной характер - он почувствовал боль в спине после самоотверженной игры на выходе.

Едва ли дело оказалось именно в замене голкипера, но вскоре "Спартак" пропустил: Андраж Шпорар подхватил мяч после отскока от Джикии и с линии штрафной пробил без шансов для Максименко. А на перерыв "красно-белые" ушли, и вовсе проигрывая 0:2 - очередная атака "Слована" увенчалась ударом Александра Чаврича, с которым Максименко справился, но на добивании Давид Хольман был точен.

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После перерыва Олег Кононов не стал глобально менять состав, произведя три замены - на поле появились Илья Кутепов, Фернандо и Александр Ломовицкий. Но принципиально в игре "Спартака" эти перестановки ничего не изменили, и вскоре москвичи "горели" уже 0:3. На 48-й минуте Максименко вновь отразил удар Чаврича, и вновь на отскоке первым был Шпорар. Форвард "Слована" имел все шансы оформить и хет-трик, но в концовке матча его гол не был засчитан из-за офсайда.

А "Спартак" успел уйти от сухого поражения благодаря точному удару Георгия Мелкадзе на 84-й минуте. Тем не менее, "красно-белые" проиграли, показав, мягко говоря, невыразительную игру.

Работу над ошибками москвичам надо успеть провести до 12 февраля, когда состоится контрольный матч со словенской командой "Мура 05".

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