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Рубрика: В мире

США усилили атаки против талибов в Афганистане

В Афганистане США усилили атаки против боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ). Это делается для того, чтобы заставить их как можно скорее заключить мирное соглашение с афганскими властями.

Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times, ссылаясь на свои источники. Речь идет о самом крупном усилении военной кампании США против "Талибана" за последние четыре года. Только с сентября прошлого года американские военнослужащие нанесли более двух тысяч ударов по позициям афганских талибов. Также за последние пять месяцев Пентагон более чем в два раза увеличил число совместных наземных операций американских и афганских войск против талибов.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Издание отмечает, что Вашингтон использует все это для дополнительного давления на переговорах о мире, которые США в настоящее время ведут с талибами. По данным источников, усилия военных США приносят свои плоды. В ходе консультаций члены радикального движения жаловались спецпредставителю США по Афганистану Залмаю Халилзаду на участившиеся атаки, пишет ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что США намерены вывести свои войска из Афганистана, но только при условии, если властям этой страны удастся заключить мирное соглашение с боевиками движения "Талибан". Залмай Халилзад, возглавлявший американскую делегацию на переговорах с талибами в Дохе, заявил о достижении примерных договоренностей об урегулировании, однако талибы их пока не подтвердили.

В мире США В мире Ближний Восток Афганистан
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