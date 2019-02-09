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09.02.2019,  
22:17
Текст:  Алексей Иванов

Стали известны подробности испытаний "летающего радара" А-100

Фото: Пресс-служба концерна "Вега"/ТАСС Фото: Пресс-служба концерна "Вега"/ТАСС
Фото: Пресс-служба концерна "Вега"/ТАСС

В ходе первого полета самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 в рамках программы предварительных летных испытаний были проверены пилотажно-навигационные характеристики машины.

Об этом сообщается на сайте холдинга "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию Ростех), чье предприятие "Концерн "Вега" выполняет функции головного разработчика.

Фото: Министерство обороны РФ
Минобороны начало испытания новейшего "летающего радара" А-100

Напомним, в субботу 9 февраля о начале испытаний заявило Министерство обороны РФ. Как следует из информации холдинга, первый полет в рамках программы состоялся 8 февраля. В ходе него также была проверена работа системы автоматического управления, оценены характеристики аэроупругой устойчивости планера, отработаны алгоритмы связи между летным экипажем и наземным пунктом управления.

Помимо этого отмечается, что к началу выполнения программы предварительных летных испытаний фюзеляж самолета окрасили в цвета ВКС России. На представленном Минобороны фото видно, что в воздухе находится А-100 серого цвета, тогда как на предыдущих снимках он появлялся в светло-зеленом окрасе.

Как уже сообщала "РГ", новейший комплекс радиолокационного дозора и наведения создан на базе транспортного самолета Ил-76 МД-90А. А-100 "Премьер" оснащен цифровым навигационным комплексом и цифровой системой управления со "стеклянной" кабиной пилотов. Главным его "оружием" является новый двухдиапазонный локатор с фазированной антенной решеткой. Ожидается, что самолет начнет поступать в войска в 2020 году.

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