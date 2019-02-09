Самолет наблюдения А-100 начнет поступать в армию в 2020 году

В субботу стало известно, что новейший российский самолет дальнего радиолокационного дозора и обнаружения А-100 совершил первый полет в рамках государственных испытаний.

Известно, что он был разработан в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения. После всех необходимых тестирований в воздухе летающий радар начнут поставлять в Вооруженные силы. Планируется, что это произойдет в 2020 году.

Напомним, что в августе прошлого года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко так отзывался о перспективной машине: "Мы уверены, что это будет очень хороший самолет, отвечающий самым современным требованиям". В то же время чиновник признал, что в работе по созданию летающего радара конструкторы столкнулись с рядом технических сложностей, "которые решаются". Судя по всему, с возникшими проблемами удалось справиться.

Между тем, сейчас в интересах войск достаточно успешно применяется другой летающий радар - самолет А-50. Эксперты утверждают, что "сотка" превзойдет его по всем параметрам. Новая машина создана на базе современного Ил76МД-90А, который по сравнению с базовой версией имеет более мощные двигатели. Это позволило увеличить грузоподъемность и оснастить А-100 большим количеством аппаратуры радиолокации, связи и РЭБ. Кроме того, на нем установлен цифровой навигационный комплекс и цифровая система управления со "стеклянной" кабиной пилотов.

Из открытых источников известно, что перспективный самолет способен не только обнаруживать и сопровождать до 300 воздушных, морских и наземных целей, но и во всем диапазоне скоростей и высот, даже в условиях помех управлять беспилотниками на расстоянии 650 км. Он также может использоваться в качестве воздушного командного пункта, обеспечивая устойчивую связь между различными войсковыми группировками. Еще в СМИ писали, что "сотку" наделили способностью получать информацию не только со своего радара, но и от космических спутников.

При этом перспективный самолет дальнего радиолокационного дозора и обнаружения может находиться в воздухе до шести часов и удаляться от своей авиабазы на расстояние в тысячу километров. Важное преимущество А-100 заключается в том, что практически без переоборудования этот разведчик готов выполнять функции самолета радиоэлектронной борьбы и подавления.

Как утверждают специалисты, на сегодняшний день ничего подобного в себе не совмещает ни один в мире самолет ДРЛО в мире.