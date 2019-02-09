Twitter удалил высказывание лидера Ирана о смысле лозунга "Смерть Америке!"

Социальная сеть для публичного обмена сообщениями Twitter удалила с официальной страницы на арабском языке руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи твит, в котором он объяснил значение популярного в Исламской Республике лозунга "Смерть Америке!".

Накануне аятолла Хаменеи, выступая в Тегеране по случаю наступающей 40-й годовщине победы Исламской революции, рассказал, что слоган "Смерть Америке!" адресован политикам в США, которые выступают с откровенно антииранских позиций. Среди таких людей аятолла Хаменеи назвал президента США Дональда Трамп, его советника по национальной безопасности Джона Болтона и госсекретаря Майка Помпео.

При этом руководитель ИРИ подчеркнул, что лозунг не имеет никакого отношения к американскому народу, однако он будет оставаться актуальным в Иране до тех пор, пока США проводят политику "зла, враждебности и вмешательства во внутренние дела других государств".

Как сообщает агентство Mehr, твит духовного лидера ИРИ был отмечен с аккаунта Дональда Трампа в Twitter и он по-прежнему доступен в англоязычной версии страницы аятоллы Хаменеи в микроблоге.