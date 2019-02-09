Убийца шести человек в мечети Квебека приговорен к пожизненному сроку

В Канаде вынесен приговор исполнителю теракта в мечети Квебек-Сити в 2017 году. Тогда жертвами нападения стали шесть человек.

По решению суда, 29-летний канадец Александр Биссоннетт приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters. По его данным, осужденный сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении после того, как отбудет в тюрьме не менее 35 лет.

Напомним, нападение на мечеть в Квебек-Сити было совершено 29 января 2017 года во время воскресной вечерней молитвы. В результате атаки погибли шесть человек, 18 получили ранения. После совершения преступления Биссоннетт скрылся на машине, а потом сам позвонил в правоохранительные органы и был арестован. Сообщалось, что у него в авто были обнаружены пистолет и два автомата.