Украина пожаловалась на отток в Россию летчиков и конструкторов

Экс-депутаты Верховной рады заявили об оттоке в Россию квалифицированных украинских специалистов, включая летчиков-испытателей и конструкторов. Причина - неудовлетворительное состояние украинской экономики и отсутствие перспектив.

Бывший депутат, экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко отметил, что в России украинским летчикам-испытателям предоставляют работу и гражданство. При этом на Украине у подобных специалистов никаких льгот нет.

Он подчеркнул, что парламент не хочет утверждать звание "Заслуженный летчик-испытатель Украины", льготы по пенсиям полностью отменены, а средняя пенсия летчика-испытателя - 10 тысяч гривен, пишет РИА Новости.

По словам экс-депутата Рады и бывшего главы украинского бюро Интерпола Кирилла Куликова, Украина потеряла огромное количество работников военно-промышленного комплекса. Речь идет как о квалифицированном персонале, так и о рабочих, которые уезжают, в том числе, в Россию и другие страны СНГ.