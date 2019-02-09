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09.02.2019 22:03
Рубрика: В мире

Украинского епископа не пустили в монастырь на Афоне

Текст: Александр Саможнев

Епископа новой украинской церкви (ПЦУ) Павла (Юристый) и сопровождающих его лиц не пустили в русский монастырь на Афоне. По свидетельствам очевидцев, настоятель Свято-Пантелеимонова монастыря на Святой горе Афон, архимандрит Евлогий (Иванов), закрыл перед представителями ПЦУ ворота, заявив при этом, что их здесь не признают.

Обнародован текст томоса Константинополя об автокефалии на Украине
Фото: REUTERS
Новой "украинской" церкви пока не существует даже на бумаге

Прибывший с визитом епископ хотел приложиться к хранящимся в монастыре мощам. Между тем ранее епископа Павла приняли в другом афонском монастыре - Пантократор, где монахи совершили с ним литургию и всенощную.

В этой связи иерархи Московского патриархата неоднократно отмечали со ссылкой на православное вероучение, что тот, кто сослужит с раскольниками, сам впадает в раскол.

Напомним, 6 января Константинопольский патриарх вручил митрополиту Киевскому Епифанию томос об автокефалии. На сегодня ни одна из поместных православных церквей, кроме Константинопольской, эту церковную структуру не признала. Между тем украинские власти пытаются силой согнать приходы в разных регионах в новую неканоническую церковь. В общей сложности 45 храмов подверглись захвату.

В мире Европа Греция Вопрос автокефалии на Украине
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