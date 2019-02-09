Ужесточение оружейного законодательства коснется только нарушителей

Разработка новых и доработка уже действующих законодательных и нормативных актов, касающихся оборота гражданского оружия, не ущемит права законопослушных владельцев ружей, карабинов и травматических пистолетов.

Начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, генерал-лейтенант полиции Леонид Веденов заверил, что те охотники, спортсмены, стрелки-любители и коллекционеры, которые соблюдают правила хранения и ношения гражданского оружия, не привлекаются к административной, тем более - к уголовной ответственности, даже не заметят никакого ужесточения. Совсем другая история будет с дебоширами, пьяницами и с теми, кто небрежно хранит свои стреляющие единицы.

Напомним, усовершенствовать оружейное законодательство потребовал глава государства после трагедии в Керчи, когда 17 октября прошлого года студент политехнического колледжа расстрелял из законно приобретенного помпового ружья и взорвал два десятка студентов и преподавателей. В Госдуме была создана специальная рабочая группа по выработке новых законодательных инициатив. Эти инициативы разрабатываются совместно в том числе и с экспертами Росгвардии.

Впрочем, российское оружейное законодательство вполне сбалансированное и даже служит примером подражания для иных европейских государств, например, Германии и Франции. С одной стороны, оно весьма жесткое - желающий обладать огнестрельным стволом должен соответствовать многим предъявленным требованиям, в то числе - отсутствие неснятой судимости, наличие постоянной прописки.

Нужно выполнить ряд, так сказать, обязательных упражнений - приобрести сейф для оружия и пройти медосвидетельствование, в том числе у психиатра и нарколога. Все эти требования - логичны и разумны, обеспечивающие контроль над оружием и ставящие барьеры перед психами, алкоголиками и наркоманами.

Действительно, доля преступлений, совершенных с применением легального гражданского оружия - ничтожно мала, не более процента. В основном это - бытовые конфликты. С другой стороны, для нормального законопослушного гражданина нет непреодолимых трудностей в выполнении этих требований. Да, хождения по инстанциям и медучреждениям займет какое-то время. Да, придется заплатить за медицинские услуги и госпошлину. Да, надо быть готовым к тому, что сотрудники лицензионно-разрешительного подразделения или участковый уполномоченный полиции придут к вам в гости проверить правильность хранения вашего оружия. Но зато вы - законный обладатель этого оружия.

Поэтому, по мнению Леонида Веденова, следует идти по пути ужесточения контроля и ответственности за выполнение уже действующих законодательных актов. То есть, увеличивать штрафы, чаще применять изъятие оружия и лишение разрешения на владение и хранение этим оружием. Возможно, надо увеличить ответственность и для врачей, выдающих медицинские справки.

Леонид Веденов считает, что разрешение на продажу боевых пистолетов - преждевременно, хотя в обществе время от времени поднимается волна обсуждений этой темы. Главный аргумент сторонников оборота короткоствольного оружия - право граждан на самооборону. Но у экспертов Росгвардии нет положительной статистики успешного применения пистолетов для самообороны.

Например, нашумевшее "дело Брейвика", когда скандинавский нацист расстрелял десятки людей. И что, хоть кто-то выстрелил в ответ из разрешенного там пистолета? Опять же, накал "пистолетных страстей" в значительной мере сняло разрешение на оружие ограниченного поражения, то есть - травматику. Вот уже более двадцати лет травматические пистолеты успешно вытесняют ранее популярные газовые.

Кстати, о травматике. Леонид Веденов считает, что надо отстреливать травматическое оружие для пулегильзотеки так же, как и нарезное. Резиновая пуля, конечно, не сохраняет следы от прохождения ствола, а вот гильза - вполне. Коллекция таких гильз могла бы ускорить раскрытие многих преступлений и служила бы неопровержимой доказательной базой. Но пока почему-то нет решения о проведении таких экспертиз.

Досье "РГ"

В России - 3,9 миллиона законных владельцев огнестрельным гражданским оружием. В их пользовании - 6,6 миллиона единиц оружия. Из них: с нарезным стволом - 948,5 тысячи, гладкоствольного длинноствольного - 4,4 миллиона, травматического - 935,4 тысячи, газового - 324,8 тысячи, наградного огнестрельного нарезного - 16,7 тысячи, наградного огнестрельного гладкоствольного - 342 единицы. Учтено и наградное клинковое оружие - 2,5 тысячи.