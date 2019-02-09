В ходе манифестации "желтых жилетов" произошли столкновения с полицией

В Париже рядом со зданием Национального собрания произошли столкновения между участниками манифестации "желтых жилетов" и правоохранителями.

Во французской столице сегодня проходит 13-я по счету протестная акция неформалов. Собравшись в районе Триумфальной арки, от которой берут начало Елисейские поля, свыше тысячи "желтых жилетов" в 11:00 (13:00 мск) направились в сторону Сены.

Перейдя на ее левый берег и миновав Министерство иностранных дел, они вскоре оказались у здания Национального собрания (нижняя палата парламента). Некоторые манифестанты попытались проникнуть на его территорию, но им воспрепятствовали полицейские. Они применили слезоточивый газ, а также светошумовые гранаты с тем, чтобы рассеять толпу.

После четверти часа, что длились столкновения, демонстранты продолжили шествие в сторону Сената, расположенного рядом с Люксембургским садом. Как сообщило агентство AFP, во время стычки у Национального собрания 30-летний "жилет", который забрался на забор, окружающий строение, для того, чтобы снять на видеокамеру происходившее, был ранен в руку. Ему на помощь пришли медики из волонтерской команды неформалов. Позже они заявили, что парень лишился части руки.

Накануне сегодняшнего дня протестов неизвестные совершили попытку поджога дома спикера Национального собрания Ришара Феррана, который находится в местечке Мотреф, что в западном департаменте Иль и Вилен. Самого Феррана и его родных в доме в тот момент не было. Жандармы обнаружили на месте самодельный факел, обгоревшее одеяло. Они убеждены в том, что поджог был умышленным.

С середины ноября прошлого года, когда началось протестное движение "желтых жилетов", было зарегистрировано не менее десятка случаев, когда на жилье депутатов правящей партии "Республика на марше" совершались разного рода нападения.