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Рубрика: В мире

В Японии для Олимпиады-2020 медали изготовят из устаревших гаджетов

Организаторы летней Олимпиады в Токио 2020 года решили изготовить комплекты медалей из неиспользуемых электронных устройств, а точнее, из извлеченных из них драгоценных металлов. Об этом в пятницу на своем сайте сообщил оргкомитет Игр.

Менее чем за два года удалось собрать свыше 47 тонн устаревших и неисправных смартфонов, видеокамер, ноутбуков. По всей стране действуют около четырех тысяч пунктов приема. Общенациональный сбор завершится 31 марта этого года, пишет ТАСС.
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По данным организаторов, цель почти достигнута. "Благодаря высокой поддержке со стороны компаний и общества уже собранного количества старых гаджетов должно хватить", - заявили они.

Для изготовления полного комплекта медалей необходимо около семи тонн драгоценных металлов. Уже на 100% выполнен план по извлечению бронзы - 2,7 тонны, на 85% по серебру - 3,5 тонны и на 94% по золоту - более 28 кг.

Отмечается, что данный проект был организован для того, чтобы привлечь жителей Японии к подготовке к Играм, а также обратить внимание на экологические проблемы.

Напомним, ХХХII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На организацию спортивного праздника предполагается потратить около 17,8 миллиарда долларов. Особенностью Игр станет их компактность: все ключевые спортивные объекты будут расположены на расстоянии не более восьми километров от Олимпийской деревни.

В мире Восточная Азия Япония Спорт Олимпийские игры
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