В Японии для Олимпиады-2020 медали изготовят из устаревших гаджетов

Организаторы летней Олимпиады в Токио 2020 года решили изготовить комплекты медалей из неиспользуемых электронных устройств, а точнее, из извлеченных из них драгоценных металлов. Об этом в пятницу на своем сайте сообщил оргкомитет Игр.

Менее чем за два года удалось собрать свыше 47 тонн устаревших и неисправных смартфонов, видеокамер, ноутбуков. По всей стране действуют около четырех тысяч пунктов приема. Общенациональный сбор завершится 31 марта этого года, пишет ТАСС.

По данным организаторов, цель почти достигнута. "Благодаря высокой поддержке со стороны компаний и общества уже собранного количества старых гаджетов должно хватить", - заявили они.

Для изготовления полного комплекта медалей необходимо около семи тонн драгоценных металлов. Уже на 100% выполнен план по извлечению бронзы - 2,7 тонны, на 85% по серебру - 3,5 тонны и на 94% по золоту - более 28 кг.

Отмечается, что данный проект был организован для того, чтобы привлечь жителей Японии к подготовке к Играм, а также обратить внимание на экологические проблемы.

Напомним, ХХХII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На организацию спортивного праздника предполагается потратить около 17,8 миллиарда долларов. Особенностью Игр станет их компактность: все ключевые спортивные объекты будут расположены на расстоянии не более восьми километров от Олимпийской деревни.