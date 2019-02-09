В Италии открылось второе представительство ДНР

В Вероне в торжественной обстановке открылось второе представительство провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). По словам руководителя представительства Пальмарино Дзоккателли, это стало возможным в результате договоренности с властями ДНР.

"В наши задачи входит распространение правдивой информации о ситуации на Донбассе. Необходимо привлечь внимание общественности к нерешенной проблеме на юго-востоке Украины", - особо отметил он.

Активист также рассказал, что в представительстве планируется оказывать услуги, касающиеся социальной защиты, а также оформления документов жителям ДНР и ЛНР. Кроме того, он лично неоднократно бывал в зоне конфликта на востоке Украины. В этот регион регулярно выезжают итальянские делегации, в том числе с участием политиков, привозят собранную в Италии помощь и лекарство.

Дзокателли также уточнил, что первый представительский центр ДНР в Италии открылся в Турине в конце 2016 года. Оба представительства тесно взаимодействуют .