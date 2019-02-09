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Рубрика: В мире

В Корее прошел фестиваль, посвященный Олимпиаде в Пхенчхане

Текст: Олег Кирьянов (Каннын-Пхенчхан)
В Канныне прошел фестиваль в честь годовщины начала Олимпиады-2018. Фото: Олег Кирьянов/РГ В Канныне прошел фестиваль в честь годовщины начала Олимпиады-2018. Фото: Олег Кирьянов/РГ
В Канныне прошел фестиваль в честь годовщины начала Олимпиады-2018. Фото: Олег Кирьянов/РГ

Сложилось такое впечатление, что время удалось отмотать примерно на год назад: опять по всему Пхенчхану и Канныну плакаты на олимпийскую тематику, на улицах - тысячи веселых людей, в небе полыхают салюты, олимпийские арены вновь наполнились жизнью и вздрагивают от ликующих криков болельщиков. Сегодня в Канныне, в комплексе Ice Arena прошел крупный торжественный фестиваль "Снова Пхенчхан!", посвященный годовщине начала Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые стартовали ровно год назад - 9 февраля 2019 г.

Понятно, что неуместно сравнивать нынешний концерт и торжественную церемонию открытия ОИ-2018. И по масштабу, и по содержанию это события совсем разных "весовых категорий", но те, кто лично видели оба события, признают: опять вернулся праздник и ощущение эйфории. Может это в какой-то степени преувеличение, но показалось, что нынешний концерт получился даже "зажигательнее", чем церемония открытия ОИ год назад. Вполне может быть, что свою роль сыграл тот фактор, что сейчас корейцы все делали в первую очередь для себя и как они хотели, без оглядки на различного рода формальности и неизбежные ограничения, присущие международным мероприятиям мирового масштаба. А потому была какая-то атмосфера домашнего праздника, где были рады видеть и иностранных гостей.

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А так было и много похожего: и различные выступления художественных коллективов, и цветовые и лазерные шоу, и песни знаменитых К-pop групп, и сопровождавшие искусственного тигра те самые детишки, которые шли год назад, и даже "королева льда" - олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 Ким Ён А, которую опять встретили бурей оваций. Но дети подросли и стали на год старше, фигуристка Ким Ён А вышла не на коньках и в бальном платье, а в белом брючном костюме, да и олимпийских огонь загорался только на кадрах видеохроники. Тем не менее концерт удался: корейцы вспомнили минуты триумфа, славы, сумев порадоваться не только за себя, но и за других, кто участвовал в ОИ-2018. При этом всем предложили снова окунуться в атмосферу Олимпиады годичной давности, когда внимание всей планеты было приковано к корейскому поселку Пхенчхан и еще одному небольшому городу - Канныну.

Одновременно с концертом, который стал своего рода церемонией открытия программы торжественных мероприятий в честь годовщины ОИ-2018, совсем рядом с Ice Arena шла битва хоккеистов. Южнокорейцы играли против латвийцев в рамках мини-турнира, который стал своего рода символом хоккейных игр прошлого года. Россияне же, проходя мимо "Хоккейной арены Каннына", вспоминали, как чуть меньше года назад в этом комплексе в драматическом финале наша сборная вырвала олимпийское "золото".

Приятно было также, что и губернатор корейской провинции Канвон Чхве Мун Сун, который был одним из главных болельщиков "Олимпийских атлетов из России", также вспомнил об этом финальном матче хоккеистов, поздравив снова российских журналистов.

А в Пхенчхане, Канныне, Сеуле, Лозанне и Берлине сейчас проходят разные мероприятия в рамках программы "Снова Пхенчхан!", которые продлятся до 17 февраля. Запланирована целая серия концертов, фестивалей, дружественных спортивных состязаний, конференций, форумов и иных акций. Ожидается участие не менее пяти тысяч иностранных туристов, а также приток корейцев из других регионов.

В мире Восточная Азия Южная Корея Спорт Олимпийские игры Олимпиада-2018
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