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09.02.2019 03:45
Рубрика: В мире

В лондонском зоопарке редкий суматранский тигр убил свою невесту

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники лондонского зоопарка сообщили в пятницу о трагедии. Представитель редкого суматранского подвида тигров по кличке Асим убил тигрицу Мелати. Инцидент произошел в тот момент, когда тигров решили познакомить.

Фото: МВД РФ
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В рамках общеевропейской программы по разведению животных семилетний самец был доставлен из датского сафари-парка в зоопарк Лондона, чтобы составить пару десятилетней Мелати. С конца января полосатые кошки находились в соседних вольерах. Они могли наблюдать друг за другом, чувствовать запах. После исследования реакции животных друг на друга, эксперты зоопарка отметили явные положительные признаки и решили познакомить животных лично.

Специалисты отмечают, что у всех больших кошек знакомство всегда содержит высокую степень риска. Встреча Асима и Мелати началась спокойно, но затем переросла в агрессию. Несмотря на все попытки сотрудников зоопарка отвлечь животных, Асим убил тигрицу, пишет РИА Новости.

Специалисты отмечают, что опустошены из-за потери Мелати. Они надеялись, что две кошки смогут принести потомство.

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