В протестных акциях в Париже участвовали 4000 "желтых жилетов"

Очередная протестная суббота "желтых жилетов" началась на Елисейских полях и там же завершилась ближе к 19:00 (21:00 мск). Правда, с той лишь разницей, что в полдень, когда неформалы отправились маршем по Парижу, их было, как позже сообщило Министерство внутренних дел, четыре тысячи, а под вечер на главную магистраль французской столицы вернулось не более сотни самых стойких и решительных.

По всей стране участие в манифестациях приняли, и это также данные МВД, 52 тысячи человек (2 февраля их было 59 тысяч).

Надо отметить, что нынешний, 13-й день протестов, если и отличался от предыдущего, то лишь повышенным градусом противостояния между "желтожилетными" и силами правопорядка. И, откровенно говоря, такое ход событий в принципе можно было предвидеть. Дело в том, что на прошедшей неделе нижняя палата французского парламента одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении регламента проведения манифестаций, что было воспринято многими неформалами как попытка властей урезать их права и свободы. Поэтому, когда шествие, миновав Министерство иностранных дел, достигло Бурбонского дворца на левом берегу Сены, где находится Национальное собрание, то демонстранты стали выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес депутатов, а после произошли стычки с полицией, охранявшей дворец.

По сложившейся традиции в стражей закона полетели бутылки и камни, те ответили слезоточивым газом. Некоторые "жилеты" попытались перелезть через забор и проникнуть на территорию Нацсобрания, но им не дали этого сделать.

Вот тогда-то и произошло ЧП, которое омрачило эту теплую и солнечную парижскую субботу. Пока точно не установлено, какой гранатой - со слезоточивым газом или светошумовой, с помощью которых разгоняют демонстрантов, но факт остается фактом, при ее взрыве 30-летнему фотографу из числа "желтых жилетов" оторвало часть кисти руки. Пострадавшему была на месте оказана помощь санитарами-волонтерами, а затем парня с перебинтованной, окровавленной рукой передали врачам скорой помощи, и те доставили его в госпиталь.

Столкновения также произошли и позже, когда манифестанты добрались до Сената, что рядом с Люксембургскими садом. И на тот раз о себе в Париже заявили экстремисты, внедрившиеся в ряды "жилетов". По данным столичной префектуры полиции, около 150 ультралевых и анархистов на бульварах Распай и Монпарнас разбили витрины нескольких банковских отделений, страховых компаний, которых они считают "символами засилья капитала", а также пары-тройки бутиков с одеждой класса "люкс". По дороге к Марсову полю, а оно, как предполагалось, должно было стать конечной точкой марша, хулиганье неподалеку от Эйфелевой башни подожгли машину военного антитеррористического патруля "Сантинель", сначала и накорябав на ее ветровом стекле оскорбительную надпись.

После этого многие "жилеты" отправились по домам, а некоторые снова оказались на Елисейских полях и спустя некоторое время, понукаемые полицейскими последовали примеру большинства.

Манифестации неформалов прошли также в Бордо, Тулузе, Ницце, Руане, Нанте и еще в ряде городов Франции. Местами они сопровождались столкновениями с полицией.