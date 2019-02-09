Во Франции в эту субботу "желтые жилеты" проведут 13-й день протестов

Движение "желтых жилетов" намеревается в эту субботу провести очередной, 13-й по счету, день протестных акций.

В манифестациях, состоявшихся второго февраля во многих городах Франции, участие приняли 58600 тысяч человек, что на десять тысяч меньше, чем за неделю до этого. Однако это отнюдь не свидетельствует о том, что активность неформалов снизилась. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в Париже их собралось тогда в несколько раз больше, чем в предыдущие субботы.

На этот раз во французской столице местом сбора "желтые жилеты" назначили площадь Звезды - Шарль де Голль и Елисейские поля. Предполагается, что в районе 11:00 (13:00 мск) они начнут шествие в сторону Сены. После этого по набережной пройдут мимо зданий Министерства иностранных дел, Национального собрания, а затем направятся к Сенату, что рядом с Люксембургским садом. Ближе к 17:00 (19:00 мск) марш должен завершиться на Марсовом поле около Эйфелевой башни.

Для обеспечения порядка в Париже, как стало известно, в эту субботу привлечены три тысячи полицейских. Это не считая агентов специальных подразделений быстрого реагирования, которые призваны нейтрализовать наиболее агрессивных протестующих.

Демонстрации также состоятся в Бордо, Марселе, Ницце, Нанте, Руане и других городах страны. В Монпелье, на юге Франции, неформалы проводят свою акцию, в ходе которой намереваются осудить принятый на днях нижней палатой парламента закон, ужесточающий правила проведения манифестаций.

По последним данным статистической службы YouGov, 64 процента французов по-прежнему поддерживают "желтые жилеты", а 77 процентов считают их выступления оправданными.