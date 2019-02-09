Во Львове шоумен Зеленский устроил перепалку с националистами

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с бывшими участниками специальной операции на Донбассе. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

На записи видно, как Зеленского окружили добробаты и преградили проход в городской дворец культуры. Некоторые из них выкрикивали оскорбления в адрес кандидата. Со своей стороны, сатирик и шоумен пытался разговаривать мирно и даже для успокоения собравшихся использовал слоган "Слава Украине".

Неизвестно, чем бы закончилась эта недружественная встреча если бы, в конечном итоге, Зеленский не сказал в ответ на прямой вопрос, что "россияне для украинцев не братья".

Напомним, президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. По данным последних соцопросов, Зеленский является лидером предвыборной гонки. За ним следует деятель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко.