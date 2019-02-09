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09.02.2019 22:27
Рубрика: В мире

Во Львове Зеленского обвинили в употреблении наркотиков

Текст: Александр Саможнев

По мере приближения президентских выборов 31 марта обстановка на Украине становится все более острой. Во Львове, который является вотчиной электората действующего президента Петра Порошенко, активисты обвинили кандидата в президенты Владимира Зеленского в употреблении наркотиков. Неизвестные лица распространили видеозапись разговора на канале YouTube.

Инцидент произошел перед концертом с участием шоумена. Возле здания Львовского государственного цирка собралось около 150 человек, которые выражали недовольство претендентом на пост главы государства. При этом один из протестующих обвинил Зеленского в употреблении наркотиков.

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Начинающий политик очень удивился и потребовал доказательств, а также выразил готовность пройти медицинское освидетельствование. Возмутитель спокойствия достал телефон, чтобы позвонить врачам. После этого шоумен вместе с артистами зашел в здание цирка.

Напомним, по данным последних опросов, в предвыборной гонке лидирует Владимир Зеленский. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко идет на втором месте. Рейтинг действующего президента Петра Порошенко составляет около 14 процентов.

В мире экс-СССР Украина Выборы президента Украины-2019
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