Врачи 4 часа осматривали Трампа и вынесли свой вердикт

Дональд Трамп прошел плановое медицинское обследование, которое подтвердило, что он находится в добром здравии.

"На протяжении почти четырех часов 72-летнего хозяина Белого дома осматривали 11 специалистов", - рассказал личный врач президента США Шон Конли. По его словам, здоровье американского лидера очень хорошее.

"Не обнаружены паталогии, которые помешали бы Трампу исполнять обязанности главы государства", - подчеркнул Конли. Он добавил, что хозяин Белого дома не проходил никаких процедур, требующих наркоза или анестезии.

Трамп - самый пожилой президент США на момент вступления в должность. Он занял пост в 70 лет. На втором месте Рональд Рейган (69).