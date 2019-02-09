Встречу Юлии Тимошенко с избирателями сорвали дымовыми шашками

В украинском городке Белая Церковь неизвестные злоумышленники сорвали встречу с избирателями Юлии Тимошенко, баллотирующейся в президенты Украины, передает ТАСС сообщение МВД республики.

Сначала в полицию поступило сообщение о якобы заложенном в одном из автомобилей взрывном устройстве, а затем в участников встречи были брошены две дымовые шашки.

Никто не пострадал, но встреча была сорвана.

"Нарушители порядка были задержаны сотрудниками полиции, - уточнили в полиции. - Кроме этого, еще у пяти человек, которые находились на площади, изъяли семь предметов, похожих на дымовые шашки. Все они задержаны и доставлены в отдел полиции".