Житель Германии выиграл в Евролото 68 миллионов евро

Свыше 68 миллионов евро выиграл в лото Eurojackpot житель земли Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии. Счастливчик предпочитает не разглашать своего имени, сообщает портал Spiegel Online.

Кроме того, удача посетила также немецкого игрока в Баварии, получившего в результате розыгрыша в Финляндии, 590,6 тысячи евро, а также граждан из Северного Рейна-Вестфалии и Тюрингии, пополнивших свои капиталы каждый на 138 тысяч евро. Лотерея Eurojackpot пользуется популярностью в восемнадцати странах Европы. Чтобы получить джекпот, участникам необходимо угадать пять номеров из 50 и еще два дополнительных номера из десяти.

Напомним, в ноябре прошлого джекпот в размере 90 евро разделили удачливые игроки из Германии, Испании, Италии и Финляндии.