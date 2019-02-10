10 февраля Герою России Алексею Ботяну исполняется 102 года

Интересно, в каком темпе движется время для человека, которому уже за 100. Наверно, очень быстро? Да и мне кажется, что неимоверно быстро. Вроде бы только недавно Алексей Николаевич Ботян пригласил 100 своих друзей на юбилей. Пришли, что бывает редко, все сто, и как здорово и даже весело провели мы тогда этот праздник. И вот уже 102. Возраст такой, что каждый день рождения - юбилейный.

И эти пару лет полковник Ботян провел с пользой не только для себя. Вместе с друзьями по Службе внешней разведки немало путешествовал и не по одному Подмосковью. Общие знакомые рассказали, что Алексей Николаевич ловил рыбку в Карелии, потом посетил знакомые ему с младых лет места. Встречался с молодыми продолжателями его дела. Встав с кресла, держал короткие речи. Поднимал рюмку на торжествах. Но спаситель польского города Кракова не превратился в "свадебного полковника". Умению Ботяна держать себя можно только позавидовать.

Он по-прежнему играет в шахматы, и в эти дни друзья собираются провести турнир в честь Алексея Ботяна. Может, он и сам сыграет партишку? Ясно, что в таком возрасте Алексей Николаевич уже не поймает руками на охоте быстроногого зайца, как это удавалось ему в юности. Но полковник в нормальной форме и в добром расположении духа.

Судьба бывшего унтер-офицера артиллериста польской армии, сбившего в первые дни войны несколько фашистских самолетов, необычна. Он был гражданином Польши, СССР, России, а превратившись из диверсанта в разведчика-нелегала, еще нескольких государств. Каких?..

В только что вышедшей в издательстве "Граница" книге "Не рядовой солдат страны", написанной коллегой по Службе полковником и хорошим литератором Владимиром Суродиным, открываются пусть не все, однако все же новые страницы биографии Ботяна. Поразило, что во время Великой Отечественной Алексей Николаевич волею судьбы и командования побывал и в отряде Дмитрия Медведева "Победители". Там и произошла его встреча с великим разведчиком Николаем Николаевичем Кузнецовым. Как же откровенна была их беседа.

По словам Алексея Николаевича, Кузнецов, он же обер-лейтенант Пауль Зиберт, был с ним откровенен. Рассказал о ликвидации высших чинов фашистской Германии. И Ботян многое почерпнул из той беседы. Смелость, находчивость, отличная профессиональная подготовка Николая Кузнецова, возможно, помогли Алексею Николаевичу в его дальнейшей, скрытой от наших глаз, работе. А вот что поведал Ботян Кузнецову пока неизвестно.

Фото: Из личного архива Николая Долгополова

Еще одна, на этот раз тяжелейшая страничка воспоминаний. Ботян признается, что когда наши диверсионные группы действовали в Киевской, Винницкой областях, то "практически не несли потерь". А пришли на Западную Украину, и "трудно было полагаться даже на самые проверенные источники, много было предательства. И потерь было гораздо больше от бандеровцев, чем от немцев". Ботян рассказывает: "Зверства бандеровцев превосходили нацистские… Известен случай, когда детей и грудных младенцев прибили гвоздями к большой сосне - сделали что-то наподобие елочной гирлянды…".

Знают ли об этом отморозки, размахивающие портретами Бандеры? А вот те, кто подстрекают обезумевшую толпу, точно знают.