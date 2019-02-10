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10.02.2019 22:32
Рубрика: Спорт

Мизинец все еще болит

Швед пропустит Матч звезд Единой лиги из-за травмы
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 29(7787)
Баскетболист подмосковных "Химок" Алексей Швед пропустит еще несколько недель из-за травмы. А это значит, что Швед не сможет принять участие в Матче звезд Единой лиги, запланированном на 17 февраля.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Напомним, 23 ноября Алексей сломал мизинец в матче против "Жальгириса", но встречу, завершившуюся победой химчан (84:83), доиграл. По прогнозам врачей, Швед должен был вернуться на паркет уже через месяц, однако восстановление затянулось. Вот и последние новости о здоровье игрока не порадовали.

"Было выявлено, что формирование костной мозоли на месте перелома пальца не завершено. Чтобы избежать риска усугубления травмы, необходимо дождаться полного заживления перелома. Врачами рекомендовано продлить индивидуальный тренировочно-реабилитационный процесс еще на несколько недель", - сообщается на официальном сайте "Химок".

Таким образом Швед в ближайшее время не сможет помочь своему клубу, а также сборной, которой предстоят решающие матчи в отборе к ЧМ-2019. Ну и уже второй год подряд без самого раскрученного российского игрока остался Матч звезд Единой лиги.

Спорт Баскетбол
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