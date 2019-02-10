Банк России повременит с изменением денежно-кредитной политики

Банк России, как и ожидали аналитики, сохранил ключевую ставку на уровне 7,75 процента годовых. Тональность релиза регулятора в целом осталась жесткой: ЦБ по-прежнему не указывает ни на сроки, ни на саму возможность перехода к смягчению денежно-кредитной политики. Пока что рано списывать со счетов вероятность еще одного повышения ставки, считают эксперты.

ЦБ отметил, что годовая инфляция в январе прошлась по нижней границе его ожиданий. По данным Росстата, в январе годовой темп прироста цен увеличился до 5 процентов (с 4,3 процента в декабре). Вклад основного проинфляционного фактора - увеличения ставки НДС с 18 до 20 процентов - оказался умеренным, признал ЦБ. Но полностью оценить его влияние на ускорение роста цен можно будет не раньше апреля, считают в Центробанке.

При этом выросли инфляционные ожидания населения и предприятий, а баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков, констатировал ЦБ. Регулятор прогнозирует, что под действием повышения НДС и прошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума уже в первом полугодии. К концу года она составит 5-5,5 процента и вернется к цели 4 процента в первой половине 2020 года, надеется ЦБ.

При этом по сравнению с декабрьским релизом ЦБ немного смягчил тональность своего комментария. Теперь Банк России не оценивает целесообразность дальнейшего увеличения ключевой ставки. Вместо этого он заявил о том, что будет принимать решения по ставке, "оценивая ­достаточность повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года для возврата годовой инфляции к цели в 2020 году".

Такую риторику можно трактовать как желание регулятора обезопасить рынок от "перезаложенности" на дальнейшее ужесточение монетарных условий, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Основные риски для финансовых рынков, включая геополитические, в начале 2019 года остаются для России полностью актуальными, поэтому нельзя исключать возможных дальнейших шагов по повышению ставки, говорит он.

По мнению аналитиков ­Росбанка, ускорение инфляционных ожиданий предприятий в январе указывает, что продавцы после роста НДС, вероятно, отложили индексацию цен на несколько месяцев. В первом квартале 2019 года по мере проявления эффекта от повышения ставки НДС, дополненного высокими ценами на продукты, годовая инфляция ускорится до 5,7 процента, прогнозируют они. При таком сценарии Банк России рассмотрит возможность повысить ставку на 0,25 процентного пункта на следующем заседании 22 марта, чтобы ограничить вторичные инфляционные риски, считают в Росбанке.

Слова регулятора об оценке влияния роста НДС на ускорение инфляции только к апрелю указывают на высокую вероятность сохранения ключевой ставки до этого момента, полагают аналитики Альфа-банка Наталия Орлова и Валерия Волгарева. Сценарий снижения ставки, по их мнению, не выглядит возможным, даже несмотря на стабильность валютного рынка, смягчение риторики ФРС США на последнем заседании и предсказуемость инфляции. Более того, высока вероятность, что ЦБ оставит ключевую ставку неизменной до конца 2019 года, считают в Альфа-банке.