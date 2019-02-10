В столице Республики Беларусь Минске с 6 по 10 февраля проходила международная книжная выставка-ярмарка. Важно отметить, что в организации российского стенда на ярмарке ведущее участие приняла "Российская газета".

Я давно заметил, что все книжные ярмарки во всем мире одинаковы, как счастливые семьи в "Анне Карениной". Попадая на них, невольно испытываешь дежавю, кажется, что все это ты уже раньше видел. И минская ярмарка не исключение.

Тем не менее у каждой книжной ярмарки мира есть свое особое лицо и даже свой характер. Просто их нужно разглядеть и почувствовать. Белорусские читатели - благодарные читатели. Они умеют слушать и задают точные и интересные вопросы. И еще они любят петь. Песни на белорусском языке раздавались здесь со всех сторон. Они звучали и на российском стенде: петербургский писатель Евгений Водолазкин, автор знаменитого романа "Лавр", представлявший свою новую книгу "Брисбен", спел с белорусами народную песню "Купалинка", чем, конечно, бесконечно расположил к себе своих и без того благодарных читателей в Минске.

Я впервые был на Минской книжной ярмарке, которая проводится уже в 26-й раз. В выходные число посетителей было огромным, действительно яблоку негде упасть. Еще одна особенность ярмарки в Минске: вход на нее свободный и бесплатный. Такого я не видел ни на одной крупной ярмарке мира, включая московские.

Ярмарка проходила в национальном выставочном центре Белэкспо. Современное здание в стиле хай-тек с трудом вмещало всех желающих поучаствовать в празднике книги. И здесь было на что посмотреть и кого послушать.

Все книжные ярмарки мира одинаковы, как семьи в "Анне Карениной"

Например, на национальном стенде Беларуси можно было увидеть экспозицию "В поисках утраченного" - авторский проект Владимира Лиходедова. Почтовые открытки, фотографии конца XIX - начала XX века, документы XVI-XVII веков на старобелорусском языке - эту коллекцию уже дважды хотела купить библиотека конгресса США. С Америкой, впрочем, в этом году случился конфуз. США должны были стать почетным гостем минской ярмарки, но в последний момент отказались из-за правительственного кризиса, на время прервавшего финансирование госучреждений, включая посольства.

Центральной экспозицией на ярмарке стал российский стенд. Здесь выступали Евгений Водолазкин и Анастасия Орлова, писатели и журналисты "РГ" Максим Макарычев и Николай Долгополов. Книги Николая Долгополова о разведчиках, вышедшие в серии "ЖЗЛ", имеют огромный успех в Белоруссии, за автографами выстроилась огромная очередь. Аншлаг был также на выступлении поэта и барда Вероники Долиной. Большим успехом пользовались детские книги издательства "Самокат" и других издательств. Интересным оказался поэтический концерт с участием музыкантов и поэтов, пишущих на славянских языках, организованный Международным агентством гуманитарных инициатив "Из века в век".

Но продолжим о белорусских книжных сокровищах. Они без всякого преувеличения впечатляли. Например, на национальном стенде был выставлен оригинал издания великого белорусского просветителя Франциска Скорины "Малая подорожная книжка" (1522). В качестве бонуса - интерактивный стенд на русском и английском языках, который объяснял историю издания и показал жизнь и маршруты Скорины. Другим важным экспонатом ярмарки оказался реконструированный печатный станок Франциска Скорины, на котором желающие могли сами испробовать технологию печати шестнадцатого века.

На ярмарке также экспонировались выставка, посвященная Адаму Мицкевичу, и экспозиция от Национальной библиотеки Беларуси о 400-летней истории первого славянского "Букваря".

Выступали белорусские литераторы: Виктор Хурсик, Анна Северинец, Александр Василевский и многие другие. Книгу "Арганы БеларусЄ", уникальную энциклопедию о 123 органах Белоруссии, представили математик Александр Бурделев и фотограф Анатолий Дрибас.

С большим успехом выступили перед своими читателями минчане, чьи книги издаются в России, - Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский. Их книги для детей и подростков стали настоящими бестселлерами и в России, и в Белоруссии.

Ну и, конечно, ошеломительный аншлаг случился на ярмарке, когда там появилась нобелевский лауреат Светлана Алексиевич...

Евгений Водолазкин, представлявший новую книгу "Брисбен", спел с белорусами народную песню "Купалинка"

Не секрет, что белоруска по национальности и жительница Минска Светлана Алексиевич родилась на Украине, а пишет на русском языке, на котором вышли все ее книги - от "У войны не женское лицо" до "Время секонд хэнд". Последняя, как и другая - "Чернобыльская молитва", стала бестселлером в Европе, она переведена на многие европейские языки.

Ее выступление на ярмарке оказалось также бенефисом московского издательства "Время", которое выпустило в свет полное собрание сочинений Алексиевич. На ярмарке вместе с ее русскими книгами была представлена и книга "У войны не женское лицо", впервые переведенная на белорусский язык.

Что бы ни говорили об идеологических взглядах Алексиевич, которые многих не устраивают, есть факт: на ярмарке очередь за автографами к ней была такой, какой я не видел здесь ни к одному писателю. На выступлении Алексиевич в конференц-зале не было свободных не только сидящих, но и стоячих мест. Свое выступление она закончила, на мой взгляд, прекрасными словами: "Пусть вас не мучает бессилие, пусть вас не мучает отчаяние. Если не можете ничего сделать, ни на что повлиять - сохраните хотя бы себя для других времен. Дайте ум детям, передайте им свое понимание вещей. Будут новые времена, главное, чтобы они не застали врасплох..."

Не думаю, что кто-то будет с этим спорить.