Безусловный доход к поиску работы не имеет отношения

Новости

Появилось видео перехвата пассажирского самолета над Ливией 19:47
На юге Стокгольма прогремел взрыв: один человек погиб 19:16
Кузнецова: В Москву из Ирака доставят 27 российских детей 18:58
На 63-м году жизни умер известный спортивный журналист Андрей Петров 18:35
Новое "Простоквашино": Дядя Федор влюбился 18:18
В Сочи в честь пятилетия Олимпиады заложили капсулу времени 17:53
В Иране произошло землетрясение 17:52
Видео: Писатель Евгений Водолазкин запел в Минске на книжной ярмарке 17:16
Обновленная Mazda 6: как едет японский седан с турбомотором 17:10
Десятки тысяч испанцев потребовали провести досрочные выборы 17:08
В бундесвере вспыхнул новый скандал с экстремистами 16:58
Польша закупит американские системы залпового огня на 400 млн долларов 16:58
"Русские Витязи" опровергли появление новой фигуры пилотажа 16:57
Рогозин назвал причину неудачных запусков российских ракет 16:42
В Новороссийске полиция начала проверку избиения школьниц в ТЦ 16:33
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности 16:22
Названа причина пожара на базе футбольного клуба "Фламенго" 15:44
Полковник армии Венесуэлы признал Гуайдо президентом 15:35
В Венесуэле сняли на видео падение огромного метеорита 15:25
В Нюрнберге не удалось продать картины Гитлера 15:00
В Китае напечатали мост на 3D-принтере 14:46
В Сочи подростки на Mercedes устроили массовое ДТП 14:24
Конфуз в Боснии: английский посол перепутал порноактрису с математиком 14:07
Газпромбанк опроверг сообщения об открытии новых счетов для PDVSA 13:20
Церемонию открытия игр "Дети Азии" посмотрели в 11 странах 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как избежать гриппа и когда закончится эпидемия
Как избежать гриппа и когда закончится эпидемия
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
10.02.2019 19:18
Рубрика: В мире

Государство платит

Безусловный доход к поиску работы не имеет отношения
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(7787)
В Финляндии подвели итоги эксперимента по выплате базового дохода безработным. Результаты сюрприза не принесли: выплата снимает стресс, но к поиску работы не стимулирует, сообщило финское бюро социального обеспечения народонаселения Kela.

В эксперименте участвовали две тысячи безработных финнов. Им назначили ежемесячные гарантированные выплаты в 560 евро независимо от того, найдут они работу или нет. Тем самым власти предполагали стимулировать безработных к поиску хотя бы малооплачиваемой работы. Однако трудоустраиваться никто не спешил.

Сотни тысяч итальянцев вышли на акцию против безработицы

"Введение безусловного дохода требуется в первую очередь для того, чтобы в относительно отдаленном будущем решить проблемы, связанные с сокращением рабочих мест на фоне широкого распространения роботизированной техники и искусственного интеллекта. В этом случае владельцы капитала, их бизнес смогут обходиться без рабочей силы. Соответственно, государство будет интенсивнее облагать налогом бизнес и перераспределять средства среди населения", - отмечает Тимур Нигматуллин, аналитик "Открытие Брокер".

В мире Европа Финляндия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рогозин назвал причину неудачных запусков российских ракет
Газпромбанк опроверг сообщения об открытии новых счетов для PDVSA
РФ представит в Совбезе ООН свой проект по выборам в Венесуэле
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
Хвастливо и глупо: эксперт оценил заявление об убийце истребителя Су