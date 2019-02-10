Безусловный доход к поиску работы не имеет отношения

В Финляндии подвели итоги эксперимента по выплате базового дохода безработным. Результаты сюрприза не принесли: выплата снимает стресс, но к поиску работы не стимулирует, сообщило финское бюро социального обеспечения народонаселения Kela.

В эксперименте участвовали две тысячи безработных финнов. Им назначили ежемесячные гарантированные выплаты в 560 евро независимо от того, найдут они работу или нет. Тем самым власти предполагали стимулировать безработных к поиску хотя бы малооплачиваемой работы. Однако трудоустраиваться никто не спешил.

"Введение безусловного дохода требуется в первую очередь для того, чтобы в относительно отдаленном будущем решить проблемы, связанные с сокращением рабочих мест на фоне широкого распространения роботизированной техники и искусственного интеллекта. В этом случае владельцы капитала, их бизнес смогут обходиться без рабочей силы. Соответственно, государство будет интенсивнее облагать налогом бизнес и перераспределять средства среди населения", - отмечает Тимур Нигматуллин, аналитик "Открытие Брокер".