"Челси" пропустил шесть мячей от "Манчестер Сити" в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" на своем поле разгромил лондонский "Челси" со счетом 6:0 в матче 26-го тура чемпионата Англии.

По сути, все было решено уже к середине первого тайма. Первым ворота гостей на четвертой минуте распечатал Рахим Стерлинг. Затем наступило время солировать Серхио Агуэро, который отличился на 13-й и 19-й минутах. На 25-й свою фамилию в протокол внес Илкай Гюндоган - 4:0.

Избиение "синих" продолжилось после перерыва. Реализовав на 56-й минуте пенальти, Агуэро оформил исторический хет-трик, сравнявшись по их количеству с рекордсменом Премьер-лиги Аланом Ширером. У обоих теперь по 11 хет-триков.

Ну а точку в матче на 80-й минуте поставил Стерлинг, у которого дубль.

Таким образом, "Челси" потерпел самое разгромное поражение, начиная с февраля 1992 года, когда была создана английская Премьер-лига. В 1991 году "синие" уступили 0:7 "Ноттингему Форесту", но тогда АПЛ еще не существовала.

В нынешнем чемпионате "Манчестер Сити" набрал 65 очков и сравнялся с лидером турнира "Ливерпулем". Однако у "красных" игра в запасе. А "Челси" с 50 баллами делит пятое-шестое место с лондонским "Арсеналом".