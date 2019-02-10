Неожиданный демарш Франции, которая, как утверждали СМИ, могла перейти на сторону Брюсселя в вопросе об условиях реализации газопровода "Северный поток-2" и якобы собиралась поддержать блокирующие его поправки к европейскому энергетическому законодательству, оказался в итоге краткосрочным. Благодаря настойчивости Берлина, постпреды стран ЕС проголосовали за "компромиссный вариант" резолюции, который хотя и размораживает дискуссию об ужесточении газовой директивы, однако оставляет участникам подобных стратегических проектов с третьими государствами право избирательно трактовать ее положения.

"Что касается газовой директивы, то мы достигли договоренности, и это стало возможным благодаря тому, что Германия и Франция тесно сотрудничали друг с другом", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, отказавшись при этом раскрыть конкретные параметры компромисса. Известно лишь, что процедура согласования поправок в рамках Совета ЕС, Еврокомиссии и Европарламента, которую немецкая сторона прежде успешно блокировала, все же начнется, однако - какими бы ни были результаты этих переговоров - "Северному потоку-2" теперь точно ничего не угрожает, отмечают европейские СМИ. "Очень важно, что Франция и Германия вместе предприняли все для того, чтобы этот вопрос (о перспективах транзита российского газа в Европу. - Прим. "РГ") нас не раскалывал", - прокомментировал новость немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

Твердость правительства ФРГ, по сути отстоявшего сделку с Москвой, поддержали даже в рядах немецкой оппозиции. "Можно только приветствовать, что страны ЕС проявили единодушие относительно такого реформирования газопроводов, которое не будет угрожать "Северному потоку-2". Надеюсь, что компромисс положит конец давним спорам вокруг проекта", - цитирует Spiegel Online депутата бундестага из фракции "Левые" Клауса Эрнста.

Эксперт, знакомый с внутриевропейскими дискуссиями о реформе газовой директивы ЕС, рассказал "РГ", что в Берлине критично относятся к идее внесения в нее новых поправок, которые задним числом накладывали бы ограничения на уже запущенные проекты. При этом первые лица ФРГ продолжают говорить о необходимости диверсификации газовых поставок. По словам обозревателя Frankfurter Allgemeine Zeitung, США продолжают лоббировать строительство в Германии терминалов по приему американского сжиженного газа, в то время как Берлин, отстаивая неприкосновенность "Северного потока-2", демонстрирует нежелание находиться в зависимости от Вашингтона.

Какие бы поправки к газовому законодательству ЕС ни приняли в будущем, они не будут угрожать "Северному потоку-2"

Гораздо большей неожиданностью для наблюдателей стали метания Елисейского дворца, который прежде предпочитал дистанцироваться от критики газопровода. Но за день до голосования в Брюсселе в МИД Франции заявили, что готовы поддержать поправки Еврокомиссии, грозившие осложнить реализацию проекта. В немецких СМИ появилась информация, что президент Франции Эмманюэль Макрон даже готов отказаться от совместного выступления с Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности именно из-за разногласий по газовой директиве.

Вот вам и Ахен

Никола Миркович, президент ассоциации "Запад-Восток" :

- К счастью, острая ситуация по "Северному потоку-2" разрешилась благополучно. Однако не будем забывать, что возникла она не без демарша французских властей. Причины? Думаю, их две. Во-первых, Франция выражает беспокойство по поводу отношений, которые установились между Германией и Россией. Мы видим, что президент Макрон всячески старается стать главным машинистом локомотива общеевропейской интеграции и этим, прямо скажем, скоротечным демаршем попытался, как мне представляется, "подвинуть" Германию, а, может быть, добиться от нее неких уступок в делах Евросоюза. Другая заключается в том, что Макрона, на мой взгляд, в некотором роде можно считать проводником неких интересов США в Европе. А Вашингтон резко выступает против "Северного потока-2" и всегда опасался союза российских ресурсов и германских технологий. Более того, в США хотели бы вообще изолировать Россию, отрезать ее от Европы. Но не будем забывать, что ваша страна - важнейший поставщик природного газа в страны ЕС, она обеспечивает почти 35 процентов потребностей в этом энергоносителе. Ну а с вводом нового газопровода надежность поставок только возрастет, что лишний раз убедит европейцев в том, что в лице России они имеют верного, испытанного партнера. Не думаю, что такая перспектива радует Белый дом. Достаточно напомнить о том прессинге, который тот оказывает на немцев. Дело дошло до того, что американский посол в открытую требует от Берлина отказаться от газопровода, а госсекретарь США Майкл Помпео на этой неделе намеревается с той же целью совершить турне по ряду европейских столиц, заодно лоббируя американский СПГ, который США хотели бы направить на европейский рынок.

Других причин для демарша Франции я не вижу. Я мог бы понять, если бы у Франции был какой-нибудь свой проект. Так нет же. Более того, с самого начала французская энергетическая компания Engie участвует в проекте "Северный поток-2". И вот еще что. Вся эта история наглядно показала, что в Евросоюзе реальный, а не мифический хозяин, вернее, хозяйка. Это, конечно, германский канцлер Ангела Меркель. На мой взгляд, попытка подвергнуть риску такой стратегически важный для Германии да и для прочих европейских стран экономический проект была с самого начала обречена на провал, что и произошло. Я могу только догадываться, какие грозные реплики были обращены в адрес Елисейского дворца, но результат не заставил себя долго ждать. Понятно, что со стороны Ангелы Меркель он был затем облечен в весьма дипломатичную формулировку о "тесной совместной работе" между Берлином и Парижем, что привело к "компромиссу".

Буквально за день до голосования в Брюсселе МИД Франции неожиданно заявил о готовности поддержать поправки Еврокомиссии

Откровенно говоря, вся эта история у меня вызывает недоумение еще потому, что ведь буквально пару недель тому назад Париж и Берлин подписали Ахенское соглашение, дополняющее и продлевающее на перспективу исторический Елисейский договор, этот фундамент франко-германского союза, основанного на взаимопонимании и, отметим, полном доверии. Да, глубокого кризиса, который бы произошел, если бы не реакция Меркель, удалось избежать. Но не трудно догадаться, что канцлер теперь думает о своем парижском партнере.

Подготовил Вячеслав Прокофьев, Париж

Последствия

Третий энергопакет в законодательстве ЕС направлен на демонополизацию и либерализацию европейского рынка электроэнергии и газа. Документ устанавливает четкое требование для компаний: они не имеют права владеть линиями электропередачи или трубопроводными мощностями, если сами же и добывают ресурс, который потом идет по созданной ими инфраструктуре. Это касается всех компаний, которые работают внутри ЕС, но никогда не касалось газопроводов, которые протянуты на территорию стран ЕС из третьих государств.

Совершенствуя газовую директиву Третьего энергопакета, Еврокомиссия еще в 2017 году пришла к выводу, что следует каким-то образом добиться ужесточения законодательства, чтобы влиять на владельца внешней инфраструктуры, и предложила соответствующие поправки. Мотивация заключалась в том, чтобы повысить энергетическую безопасность региона и диверсифицировать источники поставок. Уже тогда шли разговоры, что первым проектом, который попадет под действие поправок, станет "Северный поток-2", который призван удвоить мощность балтийской магистрали между РФ и ФРГ после 2019 года.

Оператор газопровода - Nord Stream 2 AG, стопроцентная "дочка" "Газпрома", которая финансируется европейскими компаниями. В РФ правом на экспорт природного газа по трубопроводам обладает только "Газпром", то есть он и добывает газ, и экспортирует его в Европу, он же строит инфраструктуру. Если бы требования газовой директивы распространили на "Северный поток-2", то "Газпром" получил бы право использовать трубу лишь вполсилы, как это было ранее с первым "Северным потоком" (тогда "Газпром" отвоевал свое право использовать сто процентов мощностей трубы; более того, прошлой зимой труба с отводом работала во время сильных холодов в Европе на полную мощность), и, скорее всего, отказался бы от функций оператора. Среди прочего это явно привело бы к задержке реализации проекта.

Против поправок в газовую директиву и фактически за строительство трубопровода выступают Германия, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Греция и Кипр, то есть те страны, чьи компании финансируют проект, а также те, которые заинтересованы в импорте газа. Восточноевропейские государства, в частности Польша, всегда выступали против, апеллируя к политическим причинам. Очевидным противником была и Украина, которую активно поддерживают США.

Сам оператор - Nord Stream 2 AG - еще до пятничного голосования по газовой директиве заявил: "Наши инвесторы полностью привержены проекту, который идет по плану. Мы по-прежнему разделяем мнение подавляющего большинства европейских деловых и промышленных ассоциаций, которые критикуют предложение о внесении поправок в директиву по газу из-за недостаточной оценки воздействия и неопределенности для инвесторов, вызванной этим предложением".

Сейчас все (снова теоретически) указывает на то, что если за ФРГ все же закрепят право решать судьбу "Северного потока-2", то проблем со строительством и эксплуатацией трубы у "Газпрома" не будет, так как ФРГ заинтересована в импорте российского газа и не считает расширение балтийской магистрали угрозой энергетической безопасности. Правда, от очередного пересмотра поправок никто не застрахован. Что касается американского сжиженного газа, то для Европы он, с учетом издержек на логистику и регазификацию, будет на 50 процентов дороже российского трубопроводного аналога. Поэтому, как заметила профессор Немецкого института экономических исследований Клаудиа Кемферт в беседе с DW, ответ на вопрос, какой газ кроме российского будет закупать ФРГ, таков: СПГ - да, газ из США - скорее, нет.

Подготовила Александра Воздвиженская