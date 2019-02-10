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10.02.2019 19:45
Рубрика: Экономика

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Цифровой профиль протестируют на банковских кредитах
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(7787)
Пилотным сервисом проекта создания цифрового профиля гражданина станет выдача банковских кредитов без заполнения анкет и предоставления бумажных документов. Об этом стало известно по итогам заседания рабочей группы при АНО "Цифровая экономика", которое состоялось на площадке Минэкономразвития.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Цифровой профиль гражданина создается в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика". Эта платформа позволит жителям страны в онлайн-режиме с помощью смартфона или компьютера управлять персональными данными и при необходимости предоставлять их коммерческим или госучреждениям. При подаче заявки на кредит гражданину достаточно будет зайти в специальное приложение и разрешить банку доступ к набору своих персональных сведений, хранящихся в государственных информсистемах.

Фото: iStock
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Создание мобильного приложения намечено на 2019 год, уточнили в пресс-службе АНО "Цифровая экономика". "В нем будет обеспечен офлайн-доступ к сведениям, хранящимся в цифровом профиле. Гражданин, к примеру, сможет предоставить сотруднику ГИБДД информацию о своих водительских правах (их действительность, имеющиеся категории), не имея при себе документов", - рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин.

По словам исполняющего обязанности директора департамента финансовых технологий ЦБ Ивана Зимина, создание цифрового профиля повысит скорость и качество предоставления гражданам услуг, а заодно снизит их стоимость.

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