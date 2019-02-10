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10.02.2019 07:30
Рубрика: Культура

День памяти Пушкина - свободный вход в музеи поэта и "Читаем Онегина"

Текст: Наталья Соколова
10 февраля 1837 года сердце Александра Сергеевича Пушкина остановилось. Выстрел Дантеса стал для поэта роковым.
Фото: П.Соколов/Фотохроника ТАСС Фото: П.Соколов/Фотохроника ТАСС
Фото: П.Соколов/Фотохроника ТАСС

Князь Вяземский описал дуэль Пушкина так: "Он упал на шинель, служившую барьером, и не двигался, лёжа вниз лицом. Секунданты и Геккерен подошли к нему; он приподнялся и сказал: "Подождите, у меня хватит силы на выстрел". Геккерен стал опять на место… Пушкин после выстрела подбросил свой пистолет и воскликнул: "Браво!.." Придя в себя, он спросил д’Арширака: "Убил ли я его?" "Нет, - ответил тот, - вы его ранили". "Странно, - сказал Пушкин, - я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет. Впрочем, мне всё равно. Как только мы поправимся, снова начнём".

Фото: Сергей Куксин
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В ответ на увещевания друзей не делать этого Пушкин сказал: "Я принадлежу стране и хочу, чтобы имя моё было чисто везде, где оно известно".

Друзья поэта вспоминали: "По приезде домой, однако ж, раненый почувствовал смерть и сказал: "Теперь я вижу, что я убит".*

В день смерти Пушкина у дома на Мойке, 12 собралась многотысячная толпа.

Сегодня, спустя 182 года с того дня, на Мойке тоже будет многолюдно. Вход во все музеи Пушкина каждый год 10 февраля свободный.

В честь Пушкина выпустили необычный календарь

В музее, в который превратилась петербургская квартира поэта, пройдет памятное собрание. По традиции, по его окончании посетители музея смогут войти в бывшую квартиру Пушкина так же, как в трагические январские дни 1837 года входили сюда десятки тысяч современников поэта - через буфетную и столовую. Как рассказывал один из свидетелей тех событий, "толпа не редела в скромной и маленькой квартирке поэта,… притекала и уходила через маленькую потайную дверь и узкий отдаленный коридор". Также всех гостей ожидает моноспектакль "Выстрел" (режиссер и исполнитель Олег Пальмов).

В Государственном музее А.С.Пушкина на Пречистенке в Москве откроется новая экспозиция, посвященная его портретам.

Экскурсия в Открытые хранения музея начнется в 13.45. Попасть на нее можно будет только по  предварительной записи.

В 14.45  в Усадебном дворе пройдет Минута молчания. После официальной части состоится концерт с участием российских поэтов, артистов театра и кино, телеведущих и Московского государственного академического камерного хора (худ.руководитель - Владимир Минин).

В доме-музее Пушкина на Старой Басманной можно будет увидеть музыкально-литературную композицию "Метель". А в выставочных залах в Денежном переулке пройдет выставка работ современного художника Игоря Шаймарданова "Деревенский Пушкин". Вход во все московские музеи поэта также будет бесплатным.

И в день памяти Александра Сергеевича мы предлагаем вспомнить его бессмертные строки, еще раз пересмотрев видеопроект "Российской газеты" и портала ГодЛитературы.РФ "Читаем Онегина".

*Из материалов Президентской библиотеки

Культура Литература Александр Пушкин РГ-Видео
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