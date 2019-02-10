Дмитрий Медведев обсудил с Аркадием Дворковичем инновационные планы

Пять исследовательских центров крупные российские и иностранные компании планируют открыть в 2019 году в "Сколково".

Об итогах работы инновационного центра "Сколково" за прошлый год главе правительства рассказал председатель одноименного фонда, управляющего инноградом, Аркадий Дворкович. Сейчас в нем числятся почти две тысячи стартапов, половина - вне Московского региона. За счет инфраструктуры центра создано 30 тысяч рабочих мест.

В прошлом году открылась первая очередь - диагностический центр - Московского медицинского кластера под управлением израильской компании "Хадасса". Создается вторая, терапевтическая очередь с медицинским центром Bundang из Кореи. Открылся data-центр Сбербанка, один из крупнейших в Европе. "Самое главное - открытие нового кампуса Сколковского института науки и технологий (Сколтех), - считает Дворкович. - Университет поэтапно переезжает в этот кампус, строятся лаборатории в сотрудничестве с крупнейшими индустриальными партнерами".

На 2019 год запланированы новые торжественные открытия. В "Сколково" планируется начало работы сразу пяти центров индустриальных партнеров фонда. Речь идет, в частности, об IT-парке американской компании Cisco, центре исследований и разработок "СИБУРа", Трансмашхолдинга и Трубной металлургической компании. Кроме того, Татарстан занимается строительством центра, в котором будут работать "Татнефть" и КамАЗ. "В Сколтехе самым важным продвижением вперед станет создание агротехлаборатории, - рассказал председатель фонда. - Мы постепенно идем в эту сферу, объединились с "Немчиновкой", с центром Академии наук и работаем вместе".

В части инфраструктуры будет запущена прямая электричка от Белорусского вокзала до "Сколково" с выделенными путями и платформой. Расширяются жилые кварталы, растет число жителей. "Целевой показатель - 13 тысяч человек примерно к 2023 году. Кроме того, примерно 60 тысяч человек каждый день будут приезжать и работать", - подчеркнул Аркадий Дворкович.

К 2023 году в Сколково будут проживать 13 тысяч человек, еще 60 тысяч приезжать на работу ежедневно

Расширяет "Сколково" свое присутствие в других регионах страны. Сегодня работают девять региональных операторов, но к концу года, рассчитывает председатель фонда, их должно быть около 20.

"Думаю, что в целом это правильное направление - выдвигаться в регионы", - поддержал Дмитрий Медведев. К тому же, заметил он, сами губернаторы часто об этом просят. "Но нужно каждый раз, конечно, принимать решение исходя из соображений целесообразности и эффективности присутствия там в том или ином виде", - предупредил глава кабинета министров, предложив подробнее обсудить стратегические планы инновационного центра.