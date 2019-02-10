Фанаты напали на ватерполистов "Црвены Звезды" в Хорватии

В Хорватии было совершено нападение на игроков сербского ватерпольного клуба "Црвена Звезда". Трое спортсменов пострадали.

Инцидент произошел в городе Сплит, информирует Slobodna Dalmacija. Трое сербских игроков зашли в местное кафе в форме своего клуба, что вызвало агрессию официанта. Спортсмены решили покинуть заведение, но туда ворвалась группа неизвестных и принялись их избивать арматурой и дубинками. Вратарь команды спасся от нападавших, прыгнув с набережной в море.

Матч между командами двух стран был отменен. МИД Сербии подготовил протестную ноту в связи с произошедшим.