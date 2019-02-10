Григорий Рапота: Намеченные на прошлый год планы выполнены

Взаимодействие в оборонной и особенно в научно-технической сферах - одно из важных направлений российско-белорусского сотрудничества. На проекты в этих отраслях направляется львиная доля всех средств, предусмотренных на программы Союзного государства в целом. Как эти средства реализуются и какие вопросы по согласованию программ предстоит решить, - об этом поговорили на совещании в Постоянном Комитете, участие в котором приняли руководители Союзного государства и представители профильных министерств и ведомств.

"Неплохо сработали все"

В прошлом году по линии Департамента оборонной промышленности и научно-технического сотрудничества Постоянного Комитета реализовывалось восемь союзных программ (для сравнения: в 2017-м их было шесть). На эти проекты в общей сложности из бюджета Союзного государства направили свыше двух миллиардов рублей.

Как рассказал во время совещания Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, в 2018 году были одобрены ряд инициатив: проект военной доктрины Союзного государства, концепция научно-технической программы "Интеграция СГ”, были утверждены научно-техническая программа "Паритет”, а также планы совместных мероприятий по функционированию региональной группировки войск и по противодействию терроризму. Кроме того, по оборонно-технической линии 15 новых проектов и концепций еще готовятся к согласованию.

- Подобные совещания с министерствами и ведомствами, которые являются заказчиками программ, мы проводим регулярно, это необходимая часть работы, - сказал в беседе с журналистами Григорий Рапота по итогам встречи. - Что касается прошлого года - в целом больших проблем нет, в 2018-м неплохо сработали все. Но всегда существуют вопросы, требующие особого внимания и обсуждения, случаются мелкие недоработки, которые мы будем решать в процессе. Во всяком случае, те планы, которые были намечены, выполнены. А значит будем ставить новые.

Соединение научных сил

Важно, что большинство российско-белорусских программ направлено на создание инновационного продукта, прорывных технологий. Как отметил Госсекретарь, совместные российско-белорусские проекты - это прежде всего консолидация научных и технических сил, создание новых интеллектуальных ресурсов. Результаты взаимодействия уже видны. Например, по программе "Технология СГ” (ее курирует Роскосмос) только в этом году было получено пять патентов по самым актуальным сегодня направлениям в космической отрасли.

Следующий этап - использование результатов союзных разработок на практике. И, кстати, сфера применения программ Департамента оборонной промышленности и научно-технического сотрудничества затрагивает не только оборонку - речь идёт и об исследованиях в промышленной химии, микроэлектронике, горнодобыче и других, вполне гражданских областях деятельности.

Стоит также отметить, что число выполняемых союзных программ каждый год растет. Как рассказал заместитель Государственного секретаря Союзного государства - член Постоянного Комитета Алексей Кубрин, за последний год их было в общей сложности 12, до этого больше девяти проектов за год не реализовывалось.

- Мы также стараемся строить свою работу так, чтобы каждая программа, которая у нас завершается, имела свое продолжение в будущем, чтобы они шли друг за другом, - дополнил Алексей Кубрин. - Потому что в высокотехнологичных отраслях, таких как космические исследования, электроника, химия и нефтехимия, нельзя останавливаться. Как только случается остановка - нас отбрасывает в развитии.

Источник: Постоянный Комитет Союзного государства