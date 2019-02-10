Третий этап амнистии капиталов, который начнется с марта, вернет в российскую юрисдикцию значительные активы, но не сможет до конца решить проблему популярности регистрации крупных российских компаний в зарубежных офшорах и масштабного вывода капиталов.

По официальным данным, накопленные иностранные авуары российских владельцев составляют (без учета золотовалютных резервов ЦБ) около 900 миллиардов долларов. Однако по оценкам известного французского экономиста Тома Пикетти, к этому следует добавить еще свыше 1200 миллиардов долларов "офшорных" (то есть скрытых) российских авуаров. Иными словами, суммарные иностранные активы российского происхождения превышают два триллиона долларов, что на треть больше размеров годового ВВП России. Даже частичная и постепенная репатриация этого капитала могла бы иметь серьезный экономический эффект.

Первый этап амнистии, напомню, начался в середине 2015 года, тогда результаты были достаточно скромными: ФНС получила 7,2 тысячи деклараций. Второй этап начался 1 марта 2018 года и должен завершиться совсем скоро, 28 февраля. Пока нет полных данных о том, сколько налогоплательщиков воспользовались этим механизмом за последние 12 месяцев, но по предварительным оценкам, их число в разы больше, чем на предыдущем этапе, - только остатков по счетам задекларировано свыше 10 миллиардов евро.

В этот раз условия более привлекательные: без негативных последствий можно задекларировать как действующие, так и закрытые банковские счета, вернуть активы в российскую юрисдикцию, ликвидировать контролируемые иностранные компании (КИК) без налоговых последствий. Но, скорее всего, главная причина роста популярности амнистии в том, что в прошлом году Россия подключилась к режиму многостороннего автоматического обмена финансовой информацией: ФНС теперь получает из более чем 70 стран отчеты о зарубежных счетах российских налоговых резидентов.

Иностранные активы российского происхождения, включая скрытые, превышают 2 триллиона долларов

Третий этап амнистии - логическое продолжение второго, но он имеет важную специфику.

Прежде всего он позволит компаниям стать резидентами специальных административных районов (САР), созданных в прошлом году на островах Русский (Владивосток) и Октябрьский (Калининград). Резиденты САР могут получить специальный статус международной компании с освобождением от уплаты налога на прибыли своих КИКов, снижением до 5 процентов ставки налога на дивидендный доход, облегченным валютным контролем и некоторыми другими преференциями. Предложены также налоговые стимулы для предпринимателей, готовых вновь стать налоговыми резидентами России.

Пока что в САР зарегистрированы лишь две компании, по одной на каждом острове. Вряд ли регистрация в этих российских офшорах примет массовый характер, но вполне вероятно, что этой возможностью воспользуются несколько крупных компаний, то есть с точки зрения суммарной стоимости "возвращенных" активов результат может оказаться достаточно весомым.

Кроме причин, которые уже повысили спрос на амнистию, на ее третьем этапе важным фактором могут стать санкции. Бизнес осознал масштабы потерь как от уже действующих ограничений, так и от возможных новых - из точечных мер санкции превратились в поток, который, и это все понимают, остановится не скоро и будет затрагивать все более и более широкий круг компаний. Санкции создают очень серьезные проблемы уже не только с привлечением финансирования, во многих случаях компании теряют доступ к рынкам, лишаются возможности заключать нормальные контракты, даже рискуют потерять активы. САРы вряд ли позволят полностью уйти от этих рисков, но все-таки могут существенно облегчить судьбу российских глобальных компаний. Можно сказать, что САРы призваны стать зеркальным отображением зарубежных офшоров: вместо иностранной юрисдикции для ведения бизнеса в России они предлагают комфортную российскую юрисдикцию для ведения глобального бизнеса.

Те, кто воспользуется амнистией, по-видимому, ощутят положительный эффект, но для экономики в целом он может быть не столь уж существенным. Чтобы стать резидентом САР, необходимо гарантировать инвестиции в экономику региона на уровне не менее 50 миллионов рублей - для Дальнего Востока или Калининградской области это немало, но не так много в масштабах всей страны.

Вряд ли регистрация в российских офшорах станет массовой, но стоимость "возвращенных" активов окажется весомой

Президент назвал основную причину популярности зарубежных офшоров и вывода капиталов: это недостаточные гарантии прав собственности в стране.

Не менее важной причиной многие считают налогообложение. Иногда речь идет о легальной оптимизации налоговой нагрузки через регистрацию в офшоре с низкими ставками налогов на прибыль, иногда - о не совсем легальном вывозе капитала, чтобы избежать уплаты налогов. О масштабах этого явления можно судить уже по тому, что в списке основных стран-партнеров, из которых исходят прямые иностранные инвестиции в Россию, первые места занимают Кипр, Нидерланды и Люксембург, то есть страны, которые либо сами являются известными офшорами, либо контролируют большие офшорные зоны.

Поэтому параллельно с амнистией надо работать над устранением тех причин, которые вызвали бегство из России компаний и капитала, - это и повышение гарантий защищенности собственности, и облегчение бремени отчетности и проверок бизнеса, и создание комфортной налоговой среды. Международные сопоставления показывают, что налоговые ставки в России можно оценить как средние, но с точки зрения комфортности уплаты налогов Россия находится достаточно низко. Только в этом случае амнистия капитала приведет к тому, что бизнес будет не только регистрироваться, но и инвестировать в нашей стране.