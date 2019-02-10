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10.02.2019,  
00:45
Текст:  Руслан Мельников

Хвастливо и глупо: эксперт оценил заявление об убийце истребителя Су

Заявление о возможной победе истребителя Saab Gripen E над российскими самолетами серии Су может свидетельствовать о комплексе неполноценности, который испытывают ВВС Швеции.
Фото: Марина Лысцева/ ТАСС Фото: Марина Лысцева/ ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ ТАСС

Так прокомментировал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко РИА Новости публикацию Business Insider, в которой говорится о преимуществе шведского самолета.

Фото: Пресс-служба концерна "Вега"/ТАСС
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Он назвал такое заявление хвастливым и глупым и объяснил, что Gripen является представителем класса легких истребителей по размерности. "Условно говоря, МиГ-29 и МиГ-35", - провел сравнение эксперт.

Игорь Коротченко  также почеркнул, что в воздушном бою имеет значение множество факторов. Речь идет как о технических возможностях машины, так и о подготовке пилота к ведению боя в разных режимах.

Напомним, в материале Business Insider шведский самолет описывается чуть ли не как главный кошмар для российских "сушек". При этом сам автор материала признает, что единственная сильная сторона Gripen E – это продвинутая система РЭБ. А командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон даже сделал громкое заявление о том, что в воздушном противостоянии с самолетами Сухого Gripen E будет иметь "черный пояс".

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