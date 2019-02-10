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10.02.2019 22:15
Рубрика: Общество

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Итоговое собеседование пройдут 1,5 миллиона девятиклассников
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(7787)
Почти 1,5 миллиона девятиклассников будут 13 февраля сдавать итоговое собеседование по русскому языку. Об этом на пресс-конференции в "РГ" рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

- Введение итогового собеседования в штатный режим - историческое событие, - рассказал он. - Апробация этой процедуры проводилась во многих регионах, в том числе в национальных республиках

Проходить собеседование девятиклассники будут в своих школах, в комфортной и привычной для них обстановке. Ребята выполнят четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. Им может стать любой учитель, способный создать правильную психологическую обстановку, помочь ребятам "разговориться".

Фото: Марина Волосевич
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Как рассказала директор ФИПИ Оксана Решетникова, собеседование должно способствовать формированию у школьников грамотной речи, умения правильно донести свою мысль. Тексты для чтения вслух и пересказа будут посвящены выдающимся россиянам, знакомым школьникам по урокам истории или, например, литературы.

Оцениваются устные ответы по системе "зачет"/"незачет". На выполнение работы отводится в среднем 15 минут. Результаты собеседования станут известны не позднее 19 февраля. Дополнительные сроки проведения - 13 марта и 6 мая.

Кстати, самым популярным ЕГЭ по выбору в этом году стало обществознание - бессменный лидер последних лет. Этот предмет будут сдавать почти 385 тысяч человек. На втором месте - физика, на нее подано 174 тысячи заявлений. Следом идет биология - более 160 тысяч желающих ее сдавать. А вот история, которая раньше была в топе, оказалась только на четвертом месте: в 2019 году ее выбрали около 139 тысяч школьников. Топ-5 предметов по выбору завершает химия (110 тысяч участников).

- Рост популярности предметов естественно-научного цикла - очень важная тенденция для страны, - подчеркнул Анзор Музаев. - Всего на участие в ЕГЭ-2019 подали заявление более 779 тысяч человек. Это на 50 тысяч больше, чем в прошлом году. Увеличение связано в первую очередь с ростом числа выпускников.

Общество Образование ЕГЭ в России
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