Конфуз в Боснии: английский посол перепутал порноактрису с математиком

Посол Великобритании в Боснии и Герцеговине Мэтью Филд попал в курьезную ситуацию, вызвав бурные эмоции и спровоцировав колкие комментарии в обществе балканской страны.

Так, дипломат через Twitter поздравил вымышленную Сашу Горанович из боснийского города Фочи. Она якобы завоевала медаль на математических соревнованиях в Чикаго. В то же время эта новость в интернете сопровождалась фотографией порноактирсы Саши Грей и являлась шуткой со стороны пользователя под именем RUSH.

"Это Саша Горанович из Фоче, студентка Электротехнического факультета в Сараево, которая на математической олимпиаде в Чикаго вчера завоевала третье место. О таких девушках, к сожалению, не говорят в новостях", - написал высокопоставленный дипломат из Великобритании.

После этого интернет буквально взорвался: только ленивый не оставил свой колкий комментарий в отношении Мэтью Филда и "отличницы студентки", чьи достижения и наглядные пособия можно приобрести в магазинах для взрослых.

"И вот, очевидно, я стал заложником боснийского юмора. Однако все-таки я успел уже здесь войти в историю. Сейчас мне известно, что мой Twitter читают. И это уже что-то. Сообщение стерто. Намерения были добрыми", - нашелся англичанин.

Между тем балканцы действительно славятся своим непревзойденным юмором и особым отношением к жизни. В качестве примера приведу лишь один анекдот.

"У боснийца родились два сына-близнеца. Он одного назвал Хасо, и другого - Хасо. Его спрашивают, зачем он дал им одинаковые имена.

"А вот зачем, - говорит он. - Приду домой и крикну: "Хасо, принеси папе пива!" И у меня сразу два пива!